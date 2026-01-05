Vi söker Ingenjörer/produktionstekniker till vår kund inom fordonsindustrin
2026-01-05
Vi söker ytterligare processstekniker inom olika områden för uppdrag hos en av våra kunder i Oskarshamnregionen. Vill du arbeta produktionsnära? Motiveras du av förbättringsarbete, processutveckling eller balansering av taktat flöde? Då ska du ta chansen och söka!Publiceringsdatum2026-01-05Om tjänsten
Som tekniker hos vår kund kan du arbeta inom olika områden kopplat till produktionen. Arbetets karaktär varierar beroende på roll, men innehåller bland annat effektiviseringar av takt och flöde, optimering av verksamheten gällande säkerhet och arbetsmiljö, samt att utveckla olika processer.
Vidare kan du bland annat arbeta med att driva förstudier som underlag för investeringsbehov, kapacitetsutredningar och modellering av produktionsprocessen samt att ta fram förslag på förbättringar för att utveckla verksamheten.
I rollen arbetar du nära produktionen och har en tät dialog med de montörer och tekniker du arbetar tillsammans med. Arbetet bedrivs ofta i projektform och du kommer ingå i olika projektgrupper, du kommer även att bedriva mindre projekt på egen hand.
Din arbetsdag kommer att fyllas av bland annat:
• Genomföra investerings- och förbättringsprojekt
• Utveckla produktionsprocesser
• Framtagning av arbetsinstruktioner
• Support vid kvalitetsavvikelser
• Verka för god ergonomi i arbetsprocesserna
• Förkorta ledtider
• Optimera verksamheten utifrån säkerhet och miljö
Uppdraget gäller en konsultanställning med omgående. Placeringsort är Oskarshamn.Kvalifikationer
Du som söker har en ingenjörsutbildning, lämpligtvis inom maskinteknik eller industriell ekonomi. Har du erfarenhet från producerande verksamhet samt några års arbetslivserfarenhet inom ovan nämnda arbetsuppgifter är det meriterande.
För att trivas i rollen bör du ha ett positivt förhållningssätt och ett driv som gör att du har lätt för att få saker att hända. Med din analytiska förmåga löser du de uppgifter du ställs inför, på ett effektivt sätt och alltid med kvalitén som utgångspunkt.
Som person är du prestigelös och flexibel och har lätt för att kommunicera med dina samarbetspartners. Genom din kreativitet och nyfikenhet hittar du nya vägar i ditt arbete som leder både till både gruppens och verksamhetens utveckling.
Du behärska det svenska och engelska språket väl. Du har lätt för att navigera i olika system och är en van användare av Officepaketet.
Om Telin Rekrytering & Konsult
Vi värnar om våra konsulter och rekryterar med hjärtat <3
Att vara konsult hos oss innebär att du själv väljer uppdrag, vi anställer enbart konsulter för specifika uppdrag. Hos oss får du alltid månadslön och du arbetar hos samma kund tills uppdraget är slut. Vanligtvis jobbar våra konsulter på långa uppdrag men det händer även att uppdragen är kortare. Vanliga orsaker till att våra kunder väljer att anställa konsulter kan vara att en medarbetare ska vara föräldraledig, sjukskriven eller att man har en produktionstopp. Men det kan också handla om att man vill hyra först för att sedan anställa efter en period.
Genom åren har Telin haft många konsulter som har haft helt olika kompetenser, som fått möjlighet att arbeta hos mycket intressanta företag. En stor del av konsulterna är än idag anställda hos kundföretaget och har funnit en arbetsplats där man trivs och utvecklas. Att jobba som konsult hos Telin kan vara din väg in till din drömarbetsplats.
Förmåner
• Fast månadslön: Hos oss får du en trygg månadslön enligt kollektivavtal som är konkurrenskraftig.
• Tät kontakt med din konsultchef och månatliga avstämningar
• Trygga arbetsvilkor: Vi följer självklart kollektivavtal med pension och försäkring och ser till att du har en bra arbetsmiljö
• Hos oss får du även Arbetstidsförkortning på 60 tim per år(Endast Scania)
• Friskvårdsbidrag
• Gemensamhetsaktiviteter
Hur du ansöker
I denna rekrytering söker du tjänsten via www.telinrekrytering.se
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi tar ej emot ansökningar via e-post på grund av den nya lagstiftningen GDPR. För att din ansökan skall vara giltig, vänligen registrera dig och ansök via vår hemsida.
Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Richard Herbertsson på telefon 072-33774545 eller e-post richard@telinrekrytering.se
Funderar du på att flytta till Kalmar län kan det vara bra att känna till att det finns extra stöd och vägledning att få. På flyttahit.nu kan du bland annat läsa mer om regionen, våra kommuner, se lediga bostäder och få en kontaktperson. Flyttahit.nu är ett samarbete mellan Kalmar läns kommuner och Region Kalmar län.
Ersättning
Fast
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
https://telinrekrytering.se/
Richard Herbertsson richard@telinrekrytering.se 072-3377455
