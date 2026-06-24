Vi söker Industritekniker till kund i Västerås

Aura Personal AB / Grovarbetarjobb / Örebro
2026-06-24


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Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Örebro, Kumla, Hallsberg, Lindesberg, Arboga eller i hela Sverige

Aura Train & Rail är ett nytt och nischat affärsområde inom Aura Personal, skapat för att möta tåg- och järnvägsbranschens växande behov av rätt kompetens – både idag och på lång sikt.
Just nu söker vi dig som har erfarenhet att tekniskt arbete eller montage inom tillverkningsindustrin.
Om rollen:
Som industritekniker arbetar du med installation och montering av elektriska och elektroniska komponenter till kundanpassade lösningar inom fordons- och tågindustrin. Du är delaktig i hela produktionskedjan, där arbetet omfattar montering, kontroll och kvalitetssäkring av produkter samt säkerställande av leveranser till efterföljande processer och kunder.
Rollen kräver noggrannhet, ansvarstagande och ett strukturerat arbetssätt. Du trivs med samarbete, är lösningsorienterad och har god förmåga att anpassa dig till nya arbetsuppgifter. Du har ett tydligt kvalitetstänkande och förstår vikten av ordning och reda i produktionen.

Vi söker dig som har: Gymnasie- eller eftergymnasial utbildning inom teknik (pågående eller avslutad), gärna med inriktning elektronik

God teknisk förståelse

Erfarenhet av liknande arbete inom tillverknings- eller industrimiljö

Kunskap och förståelse för produktionsprocesser

Komponentkännedom och/eller erfarenhet av ritningsläsning

Arbetsplats:
Du kommer att arbeta hos någon av våra kunder i Västerås/Enköping

Publiceringsdatum
2026-06-24

Kontaktuppgifter för detta jobb
Vi ser fram emot att höra ifrån dig, har du frågor gällande tjänsten så kontakta Jens Ström på jens.strom@aurapersonal.se alt 0708–380369.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7044063-2069761".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Örebro University (visa karta)
701 82  ÖREBRO

Arbetsplats
Aura Personal

Jobbnummer
9977922

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