Vi söker industripersonal till kund i Töcksfors med start omgående!
Industri Support Värmland AB / VVS-jobb / Årjäng
2025-08-19
Publiceringsdatum2025-08-19Om företaget
Vi på Industrisupport är ständigt på jakt efter Industripersonal till flera av våra kundföretag i Töcksfors. Vi söker montörer, lagerpersonal, operatörer och dig med erfarenhet av CNC! Vi jobbar aktivt med inkomna ansökningar och återkommer till dig om vi hittar ett passande jobbförslag. Urval och intervjuer kan ske löpande, så välkommen med din ansökan så snart som möjligt!Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar då det handlar om flera olika tjänster. Genom att lämna in din ansökan nedan kommer vi hjälpa dig att matcha dina kompetenser med lediga jobb på din ort. Skulle vi finna en eller flera tjänster som vi tror har det där lilla extra för dig så hör vi av oss!Profil
Viktigt för oss är att du som söker har god samarbetsförmåga och lagkänsla där alla tillsammans har en stark vilja att alltid bidra med sitt bästa för att uppnå produktionsmål.
Vi ser att du är arbetsvillig, positiv och fokuserad på ditt arbete. Vidare är du även ansvarstagande och kvalitetsmedveten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Industrisupport
Industrisupport är sedan 1999 ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med kunder och kontor på flera orter. Vi rekryterar och bemannar inom olika yrkesområden och jobbar med långa kontrakt på både kollektiv- och tjänstemannasidan. Många gånger kan ett uppdrag leda till en tillsvidareanställning hos kunden. Vi har kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård och friskvårdsbidrag och vi ser till att människor får sin personliga utveckling i arbetslivet.
När du nu söker jobb hos oss är det viktigt att du i din CV bara tar med de referenser som du pratat med och som vet om att de finns med i din ansökan. Alla är välkomna att söka, men undvik information om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexuella läggning i din ansökan. Varmt välkommen till oss på Industrisupport! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2801". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), http://www.industrisupport.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Hanna Sjöblom hanna.sjoblom@industrisupport.com +46 70 515 00 74 Jobbnummer
9464590