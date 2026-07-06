Vi söker industrimedarbetare till kund i Ulricehamn!
Uniflex AB / VVS-jobb / Ulricehamn Visa alla vvs-jobb i Ulricehamn
2026-07-06
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Ulricehamn
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet inom industri och letar efter nya möjligheter? Just nu söker vi flera duktiga medarbetare till vår kund i Ulricehamn!
Vi rekryterar till följande roller:
Svetsare
Kantpressare
3D-laseroperatör
Lasersvetsare
Arbetstider: Vi erbjuder både arbete på skift samt dag- och kvällstid.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet inom relevant område
Är noggrann, ansvarstagande och driven
Trivs i en industriell miljö
Har god samarbetsförmåga
Vi erbjuder:
Spännande uppdrag hos etablerad kund
Möjlighet till utveckling inom industrin
Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag!
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7969917-2088342". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
523 30 ULRICEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jessica Lindgren jessica.lindgren@uniflex.se +46721597400 Jobbnummer
9994467