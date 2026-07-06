Vi söker industrimedarbetare till kund i Ulricehamn!

Uniflex AB / VVS-jobb / Ulricehamn
2026-07-06


Visa alla vvs-jobb i Ulricehamn, Borås, Mullsjö, Tranemo, Svenljunga eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Uniflex AB i Ulricehamn, Borås, Mullsjö, Tranemo, Svenljunga eller i hela Sverige

Har du erfarenhet inom industri och letar efter nya möjligheter? Just nu söker vi flera duktiga medarbetare till vår kund i Ulricehamn!
Vi rekryterar till följande roller:

Svetsare

Kantpressare

3D-laseroperatör

Lasersvetsare

Arbetstider: Vi erbjuder både arbete på skift samt dag- och kvällstid.
Vi söker dig som:

Har erfarenhet inom relevant område

Är noggrann, ansvarstagande och driven

Trivs i en industriell miljö

Har god samarbetsförmåga

Vi erbjuder:

Spännande uppdrag hos etablerad kund

Möjlighet till utveckling inom industrin

Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor

Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag!
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7969917-2088342".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Uniflex AB (org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
523 30  ULRICEHAMN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Jessica Lindgren
jessica.lindgren@uniflex.se
+46721597400

Jobbnummer
9994467

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