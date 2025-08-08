Vi söker Industriarbetare till Skillingaryd!
Nu söker vi industriarbetare till kund i Skillingaryd för hyrrekrytrering vilket innebär att du först blir inhyrd via oss och sedan blir du anställd direkt hos kund.
Vi söker industriarbetare med olika typer av erfarenheter. Vi ser gärna att du har erfarenhet av montering, kan hantera verktyg och gillar att skruva. Har du tidigare arbetat som pressare så är det ett stort plus, men inget krav.
Du kommer jobba i Skillingaryd.Profil
Vi söker dig som är ansvarsfull, noggrann och har ett bra arbetsflöde samt en god förmåga att arbeta både självständigt och i team.Kvalifikationer
• Tala & förstå svenska flytande
• Hanterat olika typer av verktyg
• Ha någon erfarenhet inom industri
Vänta inte med din ansökan - intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag! Ersättning
