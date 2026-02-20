Vi söker industriarbetare till Lindab
2026-02-20
VÅRT ERBJUDANDE
Är du industriarbetare och vill jobba i en miljö där kvalitet, yrkesstolthet och utveckling står i fokus? Då kan det här vara jobbet för dig.
Hos Lindab får du arbeta i en varierad vardag där ditt arbete verkligen gör skillnad. Du blir en del av ett engagerat team med kunniga kollegor, där både nyfikenhet och yrkesskicklighet uppskattas. Tjänsten är ett längre säsongsjobb med möjlighet till förlängning för rätt person.
OM ROLLEN
Som industriarbetare kommer du främst att:
Arbeta med maskiner och montering
Paketera produkter och säkerställa kvalitet
Hantera truckkörning och materialhantering
Arbetet kan vara förlagt på skift eller dagtid, beroende på vad som passar dig och verksamheten bäst.
VI SÖKER DIG SOM
Har erfarenhet av produktionsarbete, gärna med maskiner eller montering
Har truckkort och B-körkort
Är arbetsam och trivs i en fartfylld miljö
Är kvalitetsmedveten och bryr dig om arbetsplatsens trivsel
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
MERITERADE KUNSKAPER
Erfarenhet av ritningsläsning eller mätteknik
God verktygsvana och teknisk förståelse
VEM ÄR DU?
Vi tror att du är ansvarstagande, noggrann och gillar att göra ett bra jobb. Du tar egna initiativ, samarbetar gärna med andra och trivs med variation i arbetsuppgifterna. Personliga egenskaper som arbetsmoral, positiv inställning och vilja att utvecklas är viktiga för oss.
OM OSS
Jobandtalent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar ansökningar från personer med olika bakgrunder och erfarenheter.
ANSÖKAN
Låter det här som jobbet för dig? Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Registrera dig via länken nedan och bifoga ditt CV. Så ansöker du
