Vi söker industriarbetare i Finspång
Jobandtalent Sweden AB / Processoperatörsjobb / Finspång Visa alla processoperatörsjobb i Finspång
2026-01-07
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobandtalent Sweden AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Katrineholm
, Söderköping
eller i hela Sverige
ATT JOBBA PÅ JOB&TALENT
På Job&Talent tillhör du ett av Sveriges största, och ett av världens snabbast växande rekryterings- och bemanningsföretag. Våra kunder hör till några av landets mest välkända varumärken och vi erbjuder goda möjligheter att växa och utvecklas, såväl genom att rekryteras för vidare karriär hos någon av våra kunder som internt inom Job&Talent. Självklart är vi kollektivavtalsanslutna.
ARBETSBESKRIVNING
Detta är en allmän industriannons då vi söker kandidater med olika bakgrund och erfarenheter.
Då vi löpande söker personer till olika uppdrag så varierar också arbetsuppgifterna beroende på tjänst. Gemensamt för dessa är att arbetet många gånger innefattar:
Skiftgång
Fysiskt krävande moment
Att du är en nyfiken person som vill lära dig nya uppgifter och utvecklas.
Exempel på tjänster vi tillsätter är:
Montörer
Processoperatörer
CNC-operatörer
Industrielektriker
DINA KVALIFIKATIONER
Tidigare erfarenhet från industribranschen anses som högt meriterande.
Goda kunskaper i svenska i både tal & skrift.
Du har ett intresse av att lära dig nya moment.
Goda referenser.
Du trivs med att arbeta i högt tempo.
Vi ser gärna att du har körkort samt tillgång till egen bil, då det inte är säkert att det finns kollektivtrafik att tillgå.
MERITERANDE
Kunskap i ritningsläsning.
Industriutbildning eller teknisk gymnasieutbildning.
Dokumenterad erfarenhet av montagearbete.
Erfarenhet av att köra truck.
Traversutbildning.
DIN PROFIL
För att lyckas och trivas i rollen så tror vi att du:
har viljan att utvecklas och vara en god ambassadör för Job&Talent.
är ansvarsfull har god känsla för detaljer.
har en hög servicenivå.
är strukturerad och noggrann då arbetet innehåller flera, ibland komplicerade, moment.
är självständig i din roll kommer du ha kontakt med flera olika personer dagligen vilket kräver att du är en person med ett socialt intresse.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan. Bifoga CV och personligt brev. Observera att vi inte har möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via mail eller telefon.
Urval sker löpande i samråd med våra kunders behov och därmed kan tjänsterna komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
OM JOB&TALENT
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat. Vi värdesätter mångfald och välkomnar ansökningar från personer med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://www.jobandtalent.se/ Arbetsplats
Job&Talent Kontakt
rekrytering@Jobandtalent rekrytering@jobandtalent.com 010-884 82 37 Jobbnummer
9671215