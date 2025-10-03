Vi söker industriarbetare för kommande uppdrag
2025-10-03
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
Om kundföretaget
Vi söker industriarbetare för kommande uppdrag! Vi på Konsultia söker nu efter kompetenta och engagerade medarbetare inför kommande sommaruppdrag.Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Vi söker inom följande områden:
1. CNC-operatörer
• Arbetsuppgifter: Programmera och köra CNC-maskiner, säkerställa hög kvalitet på bearbetade produkter och underhålla maskiner.
• Kvalifikationer: Erfarenhet av CNC-bearbetning, kunskap om tekniska ritningar och mätverktyg, noggrannhet och problemlösningsförmåga.
2. Maskinoperatörer
• Arbetsuppgifter: Övervaka och styra maskiner i produktionen, utföra kvalitetskontroller och enklare underhåll.
• Kvalifikationer: Erfarenhet av maskinoperation, teknisk förståelse och förmåga att arbeta i team.
3. Montörer
• Arbetsuppgifter: Monteringsarbete med en hel del olika arbetsmoment.
• Kvalifikationer: Fysiskt aktiv och uthållig, precisionsarbete.
4. Tekniker
• Arbetsuppgifter: Specialiserade tekniska uppgifter inom ett specifikt område eller utrustning, till exempel automation, el, mekanik etc.
• Kvalifikationer: Relevant teknisk utbildning och erfarenhet, djup kunskap inom specialområdet och en lösningsorienterad attityd.
B-körkort är ett krav.
Meriterande: Truck och traverskort.
Heta arbeten.Profil
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet. Du är passande för rollen om du är en arbetsam och positivt inställd person som kan arbeta ensam lika väl som i grupp. Vi söker någon med ett noggrant arbetssätt som samtidigt är effektiv och är mån om att göra ett bra jobb.
Övrig information
Dessa tjänster innebär att du blir anställd av Konsultia men tillbringa din arbetsdag ute hos vår kund.
Välkommen med din ansökan!Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
En stor del av framgångssagan Sverige möjliggjordes av industriföretagens framfart under 1900-talet. Arbetstillfällen skapades, skatteintäkter genererades och många bolag tog sig ut på en global marknad. Det vill vi ska fortsätta.
Konsultias bemanningslösningar hjälper industrin med kompetensförsörjning och produktion i balans. Genom schyssta villkor och en värderingsdriven företagskultur attraherar vi medarbetare som gör skillnad varje dag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag och har kollektivavtal. Du får marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Företaget är kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Fast lön
