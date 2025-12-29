Vi söker HR -konsulter som vill driva utveckling
2025-12-29
Vi söker HR Business Partners som vill driva utveckling
Äldreomsorgen är hjärtat i ett välfungerande och medmänskligt samhälle. Hos oss handlar det om att varje dag göra verklig skillnad, att ge våra äldre den omtanke, respekt och trygghet de har rätt till. Inom Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i Malmö är vi fast beslutna att forma framtidens äldreomsorg. Vi är mitt i en spännande utvecklingsresa och vi söker fler som vill vara med och påverka!
Stöd chefer i både det dagliga och det långsiktiga arbetet
Nu söker vi dig som med mod, klokskap och ett genuint engagemang vill bidra till att skapa en äldreomsorg som möter framtidens behov. Tillsammans gör vi skillnad, varje dag. Som HR Business Partner, eller verksamhetsnära HR-konsult som vi kallar det inom Malmö stad, spelar du en avgörande roll i att stötta våra chefer i såväl vardagens komplexa personalfrågor som i långsiktigt förändringsarbete. Du kommer behöva hela din HR-kompetens när operativa frågor inom exempelvis arbetsrätt, utredningar och rehabilitering ska samsas med kulturförändring och chefscoaching. Efter en tid hos oss kommer du, om du inte redan är det, vara riktigt skicklig på att navigera i komplexa arbetsrättsliga utredningar, men också ha utvecklat trygga och modiga chefer, vilket bidrar till en hemtjänst våra äldre och deras anhöriga kan lita på.
Ett engagerat team
Vi är ett engagerat team som stöttar, utmanar och utvecklar varandra varje dag. Vi delar framgångar och lär av våra misstag, alltid med ambitionen att bli bättre tillsammans. Dina framtida kollegor besitter inte bara djup kompetens utan också ett starkt engagemang för att göra skillnad. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där vi vågar tänka nytt, där vi lyfter varandra och där vi tillsammans bygger en stark och hållbar HR-funktion.
Ditt uppdrag innebär bland annat att:
• Stötta och coacha chefer i individärenden, arbetsrätt, rehabilitering, arbetsmiljö och lönefrågor
• Aktivt delta i ledningsgrupper och arbeta strategiskt och förebyggande inom HR
• Bidra till att utveckla arbetssätt och processer inom HR
• Coacha och stötta kollegor för att bygga en stark och hållbar HR-funktion tillsammans
Kvalifikationer du behöver ha
• Kandidatexamen inom personal och arbetsliv eller annan relevant akademisk examen om minst 180 hp
• Erfarenhet av brett HR-arbete med konsultativt/coachande stöd till chefer
• Erfarenhet av arbete i en stor och komplex organisation, eller arbete i offentlig sektor
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet och intresse av arbete med arbetsrättsliga ärenden. Erfarenhet att jobba med arbetsplatskulturer och arbetsmiljö.
Du utstrålar också en naturlig trygghet och stabilitet som kommer från din självkännedom. Du ser relationer för vad de verkligen är och hanterar dem med omtanke och respekt. När det gäller ditt arbete tar du fullt ansvar och agerar självsäkert, med en förmåga att strukturera och driva processer framåt på ett målmedvetet sätt. Du har lätt för att samarbeta och skapar goda relationer genom att lyssna, kommunicera öppet och hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Du ser helheten och förstår att dina beslut inte bara påverkar din egen roll utan hela verksamheten. Och även när motgångar dyker upp, håller du fast vid din uthållighet och motivation. Du ger inte upp, du fortsätter tills du har nått dit du vill, och ser till att varje projekt slutförs med de resultat du strävar efter. Publiceringsdatum2025-12-29Om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare samt vikariat
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 4 tv samt 2 vik
Tillträde: Enligt överenskommelse
Om arbetsplatsen
Du blir en del av en större HR-avdelning bestående av två enheter för verksamhetsnära stöd, här hittar du HR Business Partners/HR-konsulter och ett par ämnesinriktade specialister, samt en enhet som arbetar med rekrytering och anställning och lön. Vi har ett professionellt förhållningssätt, vi hjälper varandra, vi delar med oss av kunskap, vi lär av varandra och löser frågor tillsammans.
Uppdraget är självständigt och spännande och du kommer ha närhet till många kompetenta kollegor.
Vi sitter i rymliga lokaler i centrala Malmö med trevliga lunchrestauranger, promenadstråk och med goda kommunikationer nära vårt kontor.
Ansökningsprocess
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Förvaltningens organisation
Vi i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor.
Följ vår spännande utveckling på https://sv-se.facebook.com/halsavardochomsorg/
Malmö stads organisation
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Finskt förvaltningsområde
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur. Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Läs mer om finskt förvaltningsområde här: Finskt förvaltningsområde - Malmö stad (malmo.se)
Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa! Ersättning
