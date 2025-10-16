Vi söker HLU-handläggare till Stockholm
2025-10-16
För vår kunds räkning söker vi just nu en handläggare inom fastigheter till Stockholm. Uppdraget är på heltid och förväntas starta 2025-10-26 och pågå till och med 2026-10-31 med möjlighet till förlängning.
Beskrivning av uppdraget/rollen
Helhetsansvar för hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll och tillval.
På ett professionellt sätt ge information, svara på frågor och ta emot beställningar från hyresgäster och i kollegor gällande lägenhetsunderhåll och tillval
Beställa och tidsätta arbeten hos entreprenör samt följa upp uteliggande beställningar Fakturahantering
Ekonomisk uppföljning och analyser och ta fram rapporter och underlag för budget, prognoser och prissättning av produkter
Driva och utveckla utbud med fokus på kund och affären
Vara aktiv i upphandlingar och inom avtalsuppföljning. Hålla driftmöten med entreprenörer.
Medverka och bidra till förbättringsarbete, uppföljning och vidareutveckling av verksamheten med kunden i fokus
Registervård i Fast2
Uppföljning av statistik
Upprätthålla aktuella dokumentation inklusive utbud och prislista
HLU- och tillvalsutställning tillsammans med kommunikation och kundservice
Arkivering av hyresgästavtal och beställningar
Aktivt bidra till att enheten uppnår sina mål.
Övrigt: Start: 2025-10-26 Slut: 2026-10-31 Omfattning: Heltid Placering: Farsta Bakgrundskontroll: Kan krävas
Om dig Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Gymnasieutbildning
Kunskaper i ekonomi och analytiskt tänkande antingen genom utbildning eller genom arbetslivserfarenhet. Hantera beställningar som är kopplade till entreprenörsavtal och sedan hantera fakturan kopplade till avtalet. Kunna hantera prisposter. Rapporthantering och analyser rapporter och rapportutfall.
Minst 3 års erfarenhet av kvalificerat kundtjänstarbete där du självständigt hanterat egna ärenden
Hög digital mognad med goda kunskaper i Excel och ett genuint intresse för digitalisering.
Du behärskar både svenska och engelska obehindrat i tal och skrift.
Det är meriterande om du även uppfyller följande krav:
Arbetat i Fast2
Erfarenhet från fastighetsbranschen
Önskade personliga egenskaper: Positiv, serviceinriktad och engagerad med förmåga att ta initiativ. Har helhetssyn, är flexibel, strukturerad och noggrann. Kommunikativ, samarbetsorienterad och snabblärd med hög personlig mognad. Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Ferri Ghaderi 070-499 38 00 eller ferri.ghaderi@devotum.se
Känn dig trygg som konsult hos Devotum Hos oss är varje konsult viktig och våra konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden. Ersättning
