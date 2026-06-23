Vi söker hjullastarförare i Kiruna - bli en del av teamet!
Professionals Nord Norra Norrland AB / Maskinförarjobb / Kiruna Visa alla maskinförarjobb i Kiruna
2026-06-23
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Är du en skicklig hjullastarförare som vill vara en del av ett växande och dynamiskt team? Vi söker nu dig som har erfarenhet av hjullastare och vill bidra till effektiv och säker hantering på vår arbetsplats. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en miljö där säkerhet, samarbete och kvalitet står i centrum, samtidigt som du utvecklas i din yrkesroll.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för vår kund i Kiruna en hjullastarförare. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos vår kund under 6 månader. Intentionen är att du på sikt ska kunna bli anställd direkt hos dem, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och kundens önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till alma.jonsson@pn.se
(mailto:alma.jonsson@pn.se
)Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Som hjullastarförare hos vår kund kommer du att ansvara för den dagliga hanteringen av material med hjullastare på arbetsplatsen. Du lastar, transporterar och placerar material på ett säkert och effektivt sätt, ser till att maskinerna används på rätt sätt och utför enklare service och underhåll. Du samarbetar nära med kollegor för att säkerställa ett smidigt arbetsflöde och att alla uppgifter utförs enligt våra höga kvalitets- och säkerhetsstandarder. Rollen kräver noggrannhet, ansvarskänsla och ett öga för detaljer i en varierande arbetsmiljö.
Vi söker dig som
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen. Vi söker dig som är en ansvarsfull och självgående hjullastarförare med ett stort fokus på säkerhet och kvalitet i ditt arbete. Du har erfarenhet av hjullastare och är van vid att arbeta i en varierande och ibland fartfylld arbetsmiljö. För att lyckas i rollen är du noggrann, initiativrik och trivs med att samarbeta med kollegor för att nå gemensamma mål. Vi ser gärna att du är flexibel och har en positiv inställning, eftersom arbetsdagen kan innebära olika typer av uppgifter och utmaningar.
Krav för tjänsten:
B-körkort
Förarbevis för hjullastare
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Kiruna
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Alma Jonsson / alma.jonsson@pn.se
(mailto:alma.jonsson@pn.se
)
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på alma.jonsson@pn.se
(mailto:alma.jonsson@pn.se
)
#professionals-nord #hjullastarförare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
(org.nr 559436-1650)
981 30 KIRUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Professionals Nord Kontakt
Konsultchef
Alma Jonsson alma.jonsson@pn.se +46766001181 Jobbnummer
9974195