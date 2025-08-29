Vi söker hemtjänstpersonal till Saands hemtjänst i Södertälje

Carico AB / Undersköterskejobb / Södertälje
2025-08-29


Visa alla undersköterskejobb i Södertälje, Salem, Ekerö, Nykvarn, Botkyrka eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Carico AB i Södertälje, Stockholm, Lidingö, Strängnäs, Värmdö eller i hela Sverige

Vi söker engagerad hemtjänstpersonal till vårt team inom hemtjänsten i Södertälje.
Arbetsuppgifter inom hemtjänst i Södertälje Ge personlig omvårdnad och stöd i kundens hem
Utföra hushållsnära tjänster såsom matlagning, städning och inköp
Bidra till trygghet och välbefinnande för våra kunder
Samarbeta med kollegor och andra yrkesgrupper inom vården
Dokumentera insatser enligt rutiner
Kvalifikationer och erfarenhet som efterfrågas Du har fyllt 18 år
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande med erfarenhet av vård- och omsorgsarbete
Du har gärna utbildning inom vård och omsorg men det är inget krav
B-körkort kan vara ett önskemål beroende på område
Viktiga personliga egenskaper för hemtjänstpersonal Lyhörd och empatisk
Flexibel och lösnings orienterad
God samarbetsförmåga och initiativrik
Serviceinriktad och ansvarstagande
Om arbetsgivaren och arbetsplatsen i Södertälje
Vi är en etablerad aktör inom hemtjänst i Södertälje som arbetar för att skapa en trygg och meningsfull tillvaro för våra kunder.
Ansökan Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande. Vi värdesätter mångfald och arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö.
Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Carico AB (org.nr 559159-6845), http://www.carico.se

Arbetsplats
Carico

Kontakt
Josefin Sjöström
josefin.sjostrom@saand.se

Jobbnummer
9481703

Prenumerera på jobb från Carico AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Carico AB: