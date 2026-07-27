Vi söker hemstädare i Botkyrka / Home cleaner Botkyrka
Clean Hansa AB / Städarjobb / Botkyrka Visa alla städarjobb i Botkyrka
2026-07-27
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, Södertälje
, Stockholm
eller i hela Sverige
Om jobbet
Clean Hansa söker hemstädare i Stockholm, bli en del av vårt team!
Vill du ha ett jobb där du verkligen gör skillnad i människors vardag? Clean Hansa är ett snabbväxande företag inom hemstädning. Vi hjälper våra kunder med städning, fönsterputs och andra tjänster i hemmet, alltid med fokus på kvalitet och omtanke.
Nu söker vi dig som vill arbeta som hemstädare i Stockholm med omnejd. Hos oss blir du en del av ett internationellt team med kollegor från hela världen, där vi tillsammans levererar service i världsklass!
Vad erbjuder vi?
En tjänst på 50–75 %
Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
Fast månadslön
Milersättning mellan kunder för dig som använder egen bil i tjänsten
Försäkringar (sjukförsäkring, ansvarsförsäkring och tjänstepension)
Kostnadsfri utbildning inom hemstädning samt vidareutbildningar inom service och städning
Kontaktperson inom städning samt stöd till medarbetare ute på fältet
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Tycker om att arbeta både självständigt och i team
Är noggrann, ansvarstagande och engagerad
Vill utvecklas och lära dig mer
Talar svenska eller engelska
Kan arbeta flexibla arbetstider (måndag–fredag kl. 08.00–17.00)
Är flexibel och trivs med att arbeta hos olika kunder
Meriterande:
B-körkort (egen bil är ett plus)
Erfarenhet av städning eller serviceyrken
Ansök redan idag!
Vi ser fram emot att höra från dig! ✨ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8129526-2117211". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Clean Hansa AB
(org.nr 559466-5928), https://jobb.cleanhansa.se
Humlegårdsgatan (visa karta
)
114 46 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Clean hansa Jobbnummer
10012651