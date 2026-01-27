Vi söker helg arbetare till till våra stallar
Swedfarm AB / Djuruppfödarjobb / Herrljunga Visa alla djuruppfödarjobb i Herrljunga
2026-01-27
, Vårgårda
, Vara
, Falköping
, Ale
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swedfarm AB i Herrljunga
, Linköping
eller i hela Sverige
Vi söker stall skötare till våra uppfödning- och avels stallar i Herrljunga trakten.
Som stall skötare blir du en viktig del i den process som leder till att det finns ägg att köpa i Sveriges matbutiker. Sverige är i princip självförsörjande på ägg.
Som stall skötare tar du hand om djuren, sköter om stallet och ser till att allt fungerar optimalt. Arbetet kräver att du kan arbeta självständigt oh har ett gott djur öga vilket innebär att man är observant på djurens hälsa, klimatet i stallet samt att djuren har bästa förutsättningar varje dag. Djuren kommer alltid i första hand. Det är även en stor fördel om du är praktiskt lagd, då små reparationer kan behövas göras. Du kommer att arbeta i en flexibel grupp, vilket innebär att vi hjälps åt i våra olika stall. Du jobbar en hel del själv stallen och det finns stöd gällande djur kunskap och teknik.
Du ska ha minst B-körkort och tillgång till bil. Minst gymnasiekompetens och gärna med inriktning mot djur. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med djur är det meriterande. Vi jobbar oregelbundna tider och även var tredje helg. Då en del dokumentation och framförallt kommunikation förekommer behöver du behärska svenska väl i både tal och skrift.
Du får inte ha fjäderfä och reptiler på grund av smittorisk.Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Gå runda hos djuren med jämna mellanrum varje dag, kolla att de har foder och vatten , djurens mående och känna av luftkvalitet m.m.
Ha rent och snyggt i stall samt gemensamma utrymmen.
Förbereda för insättning av nya djur samt upp plock av djur.
Fylla på produktionsdata varje dag och fylla i checklistor (de är på svenska).
Kontakta tekniker vid fel och brister.
Åtgärda mindre fel och brister.
Arbeta i andra stallar vid behov - vi schemalägger så man vet vart man ska vara.
Hålla rent runt stallarna.
Behjälplig vid insättning och utlastning av djur.
Ansvara för att man agerar om något verkar fel med djuren.
I avels stall- köra ut och sorter/packa ägg varje dag.
Rapportera foder förbrukning.Profil
Gymnasial utbildning gärna inriktning djur.
Goda kunskaper i svenska och engelska.
B-körkort och tillgång till bil.
Meriterande med körkort för lastmaskin.
Gediget djur intresse.
Noggrann och metodisk.
Flexibel och villig att ställa upp när kollegor behöver hjälp.
Stabil och pålitlig.
Ha teknisk/mekaniska förståelse.Övrig information
Arbetet är schema lagt-helg jobb ingår.
Kollektivavtal finns.
Dusch och köksutrustning finns i stallet.
Känns detta intressant? Varmt välkommen med din ansökan.
Skicka till mss@swedfarm.se
. Urval sker löpande. Vid frågor om tjänsten kontakta Mimmi S. Söderström 0795-85 99 80 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: mss@swedfarm.se Arbetsgivare Swedfarm AB
(org.nr 556498-9688)
Norra Hudene 3 (visa karta
)
524 92 HERRLJUNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9707188