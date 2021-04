Vi söker härliga medarbetare till Telenors tekniska support! - Webhelp Sweden AB - Supportteknikerjobb i Umeå

Webhelp Sweden AB / Supportteknikerjobb / Umeå2021-04-12OM TJÄNSTEN PÅ TELENORS TEKNISKA SUPPORTSom medarbetare på teknisk support arbetar du med att lösa olika tekniska ärenden på bästa sätt, samtidigt som du är effektiv i ditt arbete. Du tar emot inkommande samtal från befintliga kunder rörande frågor kring sitt fiberbredband, bredband via telejacket och TV-tjänster. En stor del av ditt jobb består av att felsöka kundens tjänster som vi förmedlar. Våra kunder ska alltid få en bra upplevelse och ett trevligt bemötande när de ringer in till oss. Vi strävar alltid efter att leverera service i världsklass!Blir du en av våra medarbetare kommer du få jobba på en ung och fartfylld arbetsplats där vi alltid strävar efter att ha kul på jobbet. Förutom att du dagligen kommer få umgås med dina kollegor kommer du även att göra vardagen lite enklare för våra kunder.Utöver teknisk support kommer du även att arbeta med merförsäljning till våra befintliga kunder. Det är mediterande om du har tidigare erfarenhet av teknisk support och försäljning men inget krav. Huvudsaken är att du vill lära dig! Hos oss får du en gedigen grundutbildning där vi ger dig alla verktyg som du behöver för att lyckas i din roll.För att trivas hos oss är du en engagerad medarbetare och en lagspelare. Vi tror på att framgång nås genom samarbete! Det viktigaste för oss är inte vad du gjort innan utan att du har viljan och engagemanget att lära dig nya saker!FÖRSTA TIDEN PÅ WEBHELPDen första tiden som anställd kommer att vara dedikerad till en grundutbildning på heltid. På grund av den rådande pandemin söker vi personer som kan påbörja sin tjänst och utbildning hos oss hemifrån. Tjänsten kommer sedan efter utbildningen är klar att fortsätta från Webhelps kontor i Umeå. Under utbildningen fokuserar vi på att förbereda dig som nyanställd på allra bästa sätt så att du känner dig trygg i din arbetsroll.VI SÖKER DIG SOM...Har godkända betyg i Svenska 1 och Engelska 5 (Svenska A & Engelska A)Talar flytande Svenska och du känner dig bekväm med att ta ett samtal på engelskaHar ett tekniskt intresseHar möjlighet att kunna jobba hemifrån till en början och därefter från kontoret i UmeåVAD VI KAN ERBJUDA DIG?En arbetsplats och företag som växer där det finns goda utvecklingsmöjligheter för den som vill. Blir du vår kollega kommer du börja tjänsten med en introduktion och en resa i vår trainer-utbildning. Du kommer garanterat utveckla dina tekniska kunskaper, din kommunikativa och sociala förmåga hos oss!Bakgrundskontroll av belastningsregister förekommer.START: 2021-05-03 eller 2021-05-17PLACERINGSORT: UmeåANSTÄLLNINGSFORM: Tillsvidareanställning på 80% (börjar med 6 månaders provanställning)ARBETSTIDER: Varierande under öppettiderna, 08:00-21:00 måndag-fredag, helger 10:00-19:00Making business more human for the world's most exciting brandsWe live in an era of fast connectivity and AI. Today, human experiences have even more power to make businesses come to life in customers' hearts and minds.Webhelp is committed to making business more human.It's through this commitment that Webhelp enriches customer experience, and designs business solutions that create value for the world's most exciting companies.Webhelp is a partner across a range of services including customer experience solutions, social media moderation through to payment services.Hundreds of brands across the world trust Webhelp because of their people, the culture they work in, and the ideas and technology they put to work.Webhelp believes that Emotional Intelligence creates a lasting impact, and their skill in marrying a differentiating human touch to the right technology is what makes a real difference for their clients.By choosing Webhelp they access the passion and experience of 60,000 game-changers from more than 170 locations in over 40 countries. Each one determined to bring their own intelligence, empathy, and experience to the table every day. Webhelp invests in people and the environment they work in because they know that when people thrive, it has a powerful impact on them, their customers, and their partners' business.Webhelp believes that making business more human leads to a better customer experience - and a healthier bottom line.Webhelp is the European leader in their industry, with a revenue of EUR1,4B in 2018, and aims for a global leadership position.Webhelp is currently owned by its management and GBL, a leading global investment holding, as of November 2019.More information can be found at www.webhelp.com Non-discrimination: Webhelp sees diversity as a resource and encourages all regardless of gender, age, religion, ethnic origin to seek employment with us.swedishVaraktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-12Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-25Webhelp Sweden AB5685727