Vi söker hantverkare till Norra Dalarna!
Boss Business Partner North AB / Snickarjobb / Mora Visa alla snickarjobb i Mora
2025-08-19
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boss Business Partner North AB i Mora
eller i hela Sverige
Behovet av duktiga och engagerade hantverkare är alltid stort och nu söker vi dig som vill ta uppdrag ute hos någon våra kunder i Norra Dalarna. Vi erbjuder dig ett varierat arbete på fantastiska platser i bland annat fjällvärlden, ett rikt friluftsliv och härliga kollegor hos våra samarbetspartners! Är du nyutbildad eller en mer erfaren hantverkare som vill ta nästa steg i karriären? Då är det dig vi söker!
Snickare: Vi ser gärna att du har yrkesbevis som träarbetare eller har likvärdig erfarenhet inom yrket. Exempel på arbetsuppgifter är om- och tillbyggnader, nybyggnation och försäkringsskador.
Ventilationsmontörer: Vi söker både dig som är utbildad ventilationsmontör och dig med motsvarande yrkeserfarenhet. Dina arbetsuppgifter kan innebära installation och service av befintliga ventilationsanläggningar, montage av kanaler, fläktar och aggregat.
VVS-montörer: Vi söker dig som har en yrkesexamen inom VVS alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet. Utbildning i säker vatteninstallation och andra specialistutbildningar är meriterande. Arbetsuppgifterna kan innebära totalentreprenad, service, ROT-arbeten eller installation och service av värmepumpar.
Elektriker: Vi söker dig som har fullgjord utbildning alternativ är nyutexaminerad och har lärlingstimmar kvar. Arbetsuppgifterna kan innebära service och underhåll, kontroller av elanläggningar, installation av belysning etc.
Byggnadsplåtslagare: Som plåtslagare både tillverkar och monterar du olika plåtdetaljer för tak och fasader. Uppdragen varierar både inom nyproduktion och ROT-arbeten, privatpersoner och företag.
Krav för samtliga tjänster är antingen yrkesbevis eller uppvisande av arbetsintyg från tidigare arbetsplats samt B-körkort. Både privat- och företagskunder förekommer samt projekt med möjlighet till traktamente.
Om dig
Som person är du engagerad och drivs av att utföra ett bra arbete och att ge god service med högsta kvalitet. Du är noggrann, driven och har lätt för att samarbeta med dina kollegor samtidigt som du gillar att arbeta självständigt. Du har en förmåga att planera ditt arbete och kan ta egna initiativ för att komma framåt. Vidare ser vi gärna att du är prestigelös i ditt sätt att agera samt har en god kommunikationsförmåga.
Detta är en spontanansökan till oss på Boss Business Partner och inte kopplat till ett specifik företag.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boss Business Partner North AB
(org.nr 559280-9213), https://bossbp.se/ Arbetsplats
Boss Business Partner Kontakt
Sofia Wester sofia@bossbp.se 0739344394 Jobbnummer
9464514