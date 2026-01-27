Vi söker händiga snickare för arbete i fabriksmiljö
2026-01-27
Är du en noggrann och händig snickare som vill arbeta i en strukturerad och trygg fabriksmiljö? Vi på Levra bemanning söker nu engagerade och skickliga snickare till vår kund, som arbetar med högkvalitativa träprodukter.
Om rollen:
Som snickare hos vår kund kommer du att arbeta i en modern fabriksmiljö där du får möjlighet att använda och utveckla dina hantverkskunskaper. Arbetsuppgifterna kan innefatta allt från montering och bearbetning av trä till att arbeta med specialanpassade beställningar, beroende på kundens aktuella projekt. Du kommer att arbeta i team men också ta eget ansvar för delar av produktionen.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av snickeri, helst i en industri- eller fabriksmiljö
• Är praktiskt lagd och händig
• Trivs med att arbeta både självständigt och i team
• Har ett öga för detaljer och arbetar noggrant
• Är ansvarsfull och flexibel
Vad vi erbjuder:
• Möjligheten att arbeta i en trygg arbetsmiljö med en seriös arbetsgivare
• Tydliga rutiner och säkerhetsföreskrifter
• Möjligheter till långsiktig anställning och utveckling inom företaget
Publiceringsdatum2026-01-27
Låter detta som ett jobb för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan! Vi går igenom ansökningar löpande och ser fram emot att höra från dig.
Välkommen med din ansökan!
Levra Bemanning AB
