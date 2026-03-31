Vi söker gymnasielärare i engelska och idrott!
Välkommen till vår härliga skola: Partille Gymnasium! Här kommer du att ingå i ett arbetslag med lärare som har lång erfarenhet från såväl bransch som skola. Vi söker nu en lärare till oss för undervisning i engelska och idrott.
Hos oss har vi ett nära samarbete oss kollegor emellan och vi söker dig som vill bli en del av vårt team. I dina arbetsuppgifter ingår att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i dina ämnen samt vara med och utveckla verksamheten.
På Partille Gymnasium vill vi rusta våra elever för framtiden. Vi arbetar därför aktivt med att få eleverna att känna delaktighet i sin egen lärandeprocess och ser det som en självklarhet att verka för att stärka elevens självkänsla och framtidstro. Publiceringsdatum2026-03-31Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i engelska. Erfarenhet av undervisning och behörighet i idrott är meriterande.
Vi ser att du som söker är en lösningsorienterad och positiv person med god samarbetsförmåga. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt och är tydlig i din kommunikation med såväl kollegor som elever. Vi värdesätter din sociala kompetens och din relationsskapande förmåga.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Välkommen med din ansökan redan idag! I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval.
Bra att veta
Tjänsten avser ett vikariat mellan 2026-08-11 och 2026-12-18.
Din nya arbetsplats
På Partille Gymnasium erbjuder vi sju olika nationella gymnasieprogram, samt introduktionsprogram. Vi sätter kunskap, goda relationer och samarbete med näringsliv, idrottsföreningar och internationella kontakter i centrum.
Jobba i Partille
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Med professionalitet i varje möte skapar vi drygt 3000 anställda trygghet, kvalitet och omtanke för både invånare och varandra. Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet och korta beslutsvägar.
Ett gött arbete för ett gott samhälle!
Läs mer om hur det är att arbeta i Partille kommun här: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/Övrig information
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem Varbi. Har du skyddad identitet, ring istället Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringsenheten som hjälper dig vidare.
Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal enkätfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av identitet och medborgarskap. Är du medborgare utanför Sverige, EU, ESS eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehålls-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringskonsulter och liknande för denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille kommun
(org.nr 212000-1272), http://partille.varbi.com
Gamla Kronvägen 34 (visa karta
)
433 33 PARTILLE Arbetsplats
Partille Kontakt
Erik Ivarsson, Sveriges Lärare - för fackliga frågor 031-7929686 Jobbnummer
9831369