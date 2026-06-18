Vi söker grymma montörer till Sävsjö med omnejd!
GV Stars Bemanning AB / Montörsjobb / Sävsjö Visa alla montörsjobb i Sävsjö
2026-06-18
, Vetlanda
, Nässjö
, Eksjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos GV Stars Bemanning AB i Sävsjö
, Vetlanda
, Nässjö
, Eksjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-18Arbetsuppgifter
Vi söker noggranna och engagerade montörer som vill arbeta inom industrin.Dina arbetsuppgifter
Montering av metall- och aluminiumdetaljer
Plockning och packning av färdiga produkter
Kontroll av detaljer och kvalitet
Avgradning/rensning av detaljer efter gjutning
Enklare maskinkörning
Sortering och efterbearbetning
Följa arbetsinstruktioner och säkerhetsrutiner
Hålla ordning på arbetsplatsen
Vi söker dig som:
Är noggrann och ansvarstagande
Trivs med praktiskt arbete
Kan arbeta självständigt och i team
Är effektiv och kvalitetsmedveten
Har god arbetsmoral
Meriterande:
Erfarenhet från industri/montering
Vana av maskiner
Ritningsläsning
Mätkunskap
Truckkort
Ingen tidigare erfarenhet är ett krav – rätt inställning och vilja att lära sig är viktigast.Profil
Meriterande om du har:
• Bra arbetsmoral
• Förmågan att arbeta självständigt & i grupp
• Bra fysik
• God & positiv inställning
• Noggrann Om företaget
GV Stars bemanning AB startades augusti 2021 och är ett bemanningsföretag som känner till branschen och leds av kunnig och driven personal.
Vi lägger stor fokus på den lokala marknaden och matchar duktiga konsulter efter kundens behov oavsett små eller stora företag.
Tack vare vårt engagemang och flexibilitet har vi på så kort tid lyckats införa samarbeten med många nöjda kunder.
Vad GV stars erbjuder
GV Stars Bemanning är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO och Unionen.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och motiverade medarbetare som trivs i vårt företag.Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare GV Stars Bemanning AB
(org.nr 559328-4838), https://gvstars.se/
Herkulesvägen 4 (visa karta
)
553 03 JÖNKÖPING Arbetsplats
Gv Stars Bemanning AB Kontakt
Chener Kaki chener@gvstars.se +46 7601909555 Jobbnummer
9969723