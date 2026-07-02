Vi söker grundskollärare år 4-6 till Landvetterskolan
Härryda kommun / Grundskollärarjobb / Härryda Visa alla grundskollärarjobb i Härryda
2026-07-02
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Din arbetsplats
Välkommen till Härryda, en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans gör vi skillnad!
Landvetterskolan
Landvetterskolan ligger i centrala Landvetter och är en 4 – 9 skola med ca 650 elever. Skolan har goda bussförbindelser med Borås och Göteborg och du kan enkelt ta Röd Express utan att byta buss. Hos oss kommer du att möta engagerade elever och personal med hög trivsel. På Landvetterskolan värnar vi om att ska en god lärmiljö för alla elever, personal och vårdnadshavare. För att skapa det arbetar vi med PALS. Det är en skolomfattande och evidensbaserad modell som utvecklar och bygger en god lärandemiljö genom positiva handlingar och delaktighet.
Ditt uppdrag
Vi söker nu en legitimerad lärare för år 4 – 6. Du ska vara behörig i engelska och svenska, det är meriterande med ytterligare ämnen. Du kommer att ingå i ett arbetslag där du är en viktig del i arbetet för våra elever.
Det här krävs för tjänsten
Som person är du kreativ och nytänkande. Du arbetar bra med andra människor och kan relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Det är viktigt att du är självgående och kan leda, motivera och skapa engagemang för att öka elevernas lust och intresse för lärandet och möjliggör för dem att visa sina kunskaper på olika sätt. Du är en ledare som är relationsbyggande, engagerad och van att ta ansvar för elevernas lärande samt ha kontakt med elevernas vårdnadshavare. Du har en god samarbetsförmåga och vill arbeta tillsammans med andra människor och kan relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du är trygg i din ledarroll och vill vara med och göra skillnad för våra elever.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer ske fortlöpande under ansökningstiden.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas. Utdrag ur misstankeregistret kan även bli aktuellt utifrån tjänst.
Vad vi erbjuder dig
Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig.
Övrig information
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.
I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-11 , upphör: 2027-02-14 . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335323". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda Kommun
(org.nr 212000-1264)
Skolvägen 1 (visa karta
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435 80 MÖLNLYCKE Arbetsplats
Härryda kommun Kontakt
Sveriges Lärare Härryda sverigeslarare@harryda.se 031-724 69 77 Jobbnummer
9988878