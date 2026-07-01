Vi söker grävmaskinister till vår kund i Skellefteå
Bolt.Works Sverige AB / Maskinförarjobb / Malmö Visa alla maskinförarjobb i Malmö
2026-07-01
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Vill du arbeta i en framtidsbransch med moderna maskiner, varierande projekt och stora utvecklingsmöjligheter? Vi söker nu en engagerad och erfaren grävmaskinförare som vill bli en del av vårt växande team i Skellefteå.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i spännande mark- och anläggningsprojekt där kvalitet, säkerhet och samarbete står i fokus. Vi söker dig som är driven, ansvarstagande och vill vara med och bidra till hållbara lösningar och välutförda projekt.Publiceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
Som grävmaskinförare kommer du att ha en viktig roll i våra projekt och arbeta med varierande uppgifter inom mark och anläggning. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Grävarbeten med band- och hjulgrävare
Schaktning, finplanering och markförberedelser
Arbete med 3D-mätsystem för hög precision
Dränerings- och anläggningsarbeten
Daglig tillsyn och enklare underhåll av maskiner
Arbetet sker både självständigt och i nära samarbete med kollegor och arbetsledning ute på olika projekt.
Vi söker dig som
Har 2–4 års erfarenhet som grävmaskinförare eller inom mark- och anläggningsarbete
Innehar B-körkort
Har certifikat för Arbete på väg 1 och 2
Har goda kunskaper i svenska eller engelska
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
Trivs med att arbeta utomhus och i ett högt arbetstempo
Har god samarbetsförmåga och en positiv inställning
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med 3D-mätsystem
Ytterligare maskinbehörigheter eller certifikat
Erfarenhet av service och underhåll av entreprenadmaskiner
Vi erbjuder
En trygg anställning i ett växande företag
Arbete med moderna maskiner och spännande projekt
Varierande arbetsdagar i en dynamisk arbetsmiljö
Ett professionellt och sammansvetsat team
Goda möjligheter till långsiktig utveckling inom företaget
Varför välja oss?
Vi tror på kvalitet, engagemang och långsiktiga relationer – både med våra kunder och medarbetare. Hos oss får du arbeta i en organisation där din kompetens värdesätts och där du får möjlighet att vara med och bygga framtidens infrastruktur och utemiljöer.Så ansöker du
Låter detta som nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bolt.Works Sverige AB
(org.nr 559509-2122) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9986794