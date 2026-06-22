Vi söker grävmaskinister till spännande projekt i Luleå!
Bolt.Works Sverige AB / Maskinförarjobb / Göteborg Visa alla maskinförarjobb i Göteborg
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Vill du vara med och bygga framtidens infrastruktur i Norrbotten? Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande grävmaskinförare som vill bli en del av vårt växande team i Luleå. Oavsett om du har flera års erfarenhet eller är relativt ny i yrket erbjuder vi en utvecklande arbetsplats där du får möjlighet att växa och bidra till intressanta projekt.Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Som grävmaskinförare kommer du att arbeta med varierande mark- och anläggningsprojekt där kvalitet, säkerhet och samarbete står i fokus. Du kommer att köra både hjulgrävare och bandgrävare i olika storlekar och arbeta med moderna hjälpmedel och utrustning.Dina arbetsuppgifter
Grävnings- och markarbeten med hög precision
Körning av hjulgrävare och bandgrävare
Arbete med 3D-styrning och mätsystem
Användning av rototilt
Hantering av mindre entreprenadmaskiner
Enklare service och reparationer av maskiner
Stödjande arbetsuppgifter inom pågående projekt
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, lösningsorienterad och har ett genuint intresse för maskiner och anläggningsarbete. Du trivs i en praktisk arbetsmiljö, tar ansvar för ditt arbete och har en positiv inställning till att utvecklas och lära dig nya arbetsmoment.Kvalifikationer
Erfarenhet av maskinkörning eller relevant utbildning
God kommunikativ förmåga på svenska eller engelska
B-körkort
Certifikat Arbete på väg 1 och 2 (krav)
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en varierande och utvecklande miljö där ingen dag är den andra lik. Vi satsar på våra medarbetare genom utbildning, kompetensutveckling och ett nära samarbete mellan kollegor och arbetsledning.
Du blir en del av ett engagerat team där säkerhet, kvalitet och arbetsglädje är självklara delar av vardagen.
Anställningsvillkor
Placeringsort: Luleå
Anställningsform: Visstidsanställning
Omfattning: Heltid
Anställningstid: Cirka 6 månader med god möjlighet till förlängningSå ansöker du
Är du redo för nästa steg i karriären och vill vara med och skapa hållbara lösningar för framtiden? Skicka in din ansökan redan idag – urval sker löpande.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bolt.Works Sverige AB
(org.nr 559509-2122) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9974007