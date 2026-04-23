Vi söker Fritidspedagog / Lärare i fritidshem till Innovitaskolan Östersund
2026-04-23
Innovitaskolan Östersund finns vid natursköna Sollidenområdet i Östersund. Naturen finns med som en viktig tillgång i elevernas skoldag. Här har vi engagerade och entusiastiska lärare och medarbetare som arbetar kollektivt utifrån alla elevers mål och välmående. Om du vill veta mer om oss kan du gå in på vår hemsida www.innovitaskolan.se/ostersund
En skola skapad för framtidens behov
Framtiden är full av möjligheter. På Innovitaskolan utbildar vi för varje framtid. Vårt arbete innebär att skapa en bra utbildningsmiljö där vi kan ge våra barn och elever kunskaper och kompetenser för en ständigt föränderlig framtid.
Ditt uppdrag
Tillsammans med våra nyfikna och nytänkande lärare, pedagoger och medarbetare vill vi på Innovitaskolan göra skillnad för våra barn och elever, för varje framtid. Vi kombinerar traditionell undervisning, det vi och forskningen vet fungerar, men moderna verktyg och metoder som förändrar lärandet. Därigenom ger vi dem redskap att forma sin egen framtid.
Vi söker nu en Fritidspedagog eller Lärare i fritidshem och erbjuder en tjänst på heltid.
Vi söker dig som är utbildad fritidspedagog eller legitimerad lärare med inriktning fritidshem. Vi ser gärna att du är väl förtrogen med uppdraget och läroplanen och framför allt att du är nyfiken på att arbeta med ett modernt pedagogiskt tänkande och digitala verktyg. Du har erfarenhet och en grundtrygghet som du förlitar dig på, men som också tillåter att du utmanar dig själv samt är öppen för utveckling och nya intryck. Du är en relationsbyggare som arbetar för att skapa en god och trygg lärmiljö för våra elever men du ser även att det är viktigt gentemot kollegor på skolan och vårdnadshavare. Du är en viktig faktor för att tillsammans med dina kollegor skapa en god skolanknytning hos varje elev för att vi ska lyckas få våra elever att nå målen och växa som individer. Du som söker har ett driv och ser möjligheter och gillar utveckling. Du och dina kollegor tillsammans med skolledningen och elevhälsoteamet är framgångsfaktorn för att skapa den bästa undervisningen och skolan för våra elever. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
På Innovitaskolan Östersund erbjuder vi en trygg arbetsplats som har ett mycket gott renommé.
Som en del av Innovitaskolan och AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Karin Ågren på 070-2579927 eller mailadress karin.agren@innovitaskolan.se
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
