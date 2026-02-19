Vi söker fritidsledare till Montessori Mondial Linköping
Academedia Support AB / Pedagogjobb / Linköping Visa alla pedagogjobb i Linköping
2026-02-19
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academedia Support AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Karlsborg
eller i hela Sverige
Montessori Mondial bedriver en modern och resultatinriktad montessoripedagogik med specialistutbildade lärare och optimala lärmiljöer. Montessori Mondial är en del av AcadeMedias grundskolor.
Du kan läsa mer om oss på www.montessorimondial.se/Linköping
Fritidsledare till Montessori Mondial Linköping
Vill du vara med och vårt fritidshem så att det är meningsfullt, lustfyllt och har de bästa förutsättningarna för lärande?
Montessori Mondial är en skola där barnen står i centrum. Här ges barnen frihet samtidigt som de lär sig att ta ansvar. Genom resultatinriktad montessoripedagogik, fokuserat arbete och övertygelsen om att övning ger färdighet, låter vi barnen upptäcka kraften i att lära.
På Montessori Mondial Linköping erbjuder vi fördelarna med att vara en mindre skola där platsen för det personliga mötet är levande.
På vår skola har vi höga ambitioner för våra barns lärande och utveckling och vårt arbete präglas av ett högt engagemang. Vi arbetar med heldagslärande och värdesätter ett gott samarbete mellan skola och fritidshem. Barnen får skapa, lära och leka tillsammans med vår fritidspersonal.
Som fritidsledare arbetar du med elever och personal och finns aktivt nära hela dagen. Du har en särskild omtanke kring rörelse, lek och praktiskt/estetiska ämnen.Publiceringsdatum2026-02-19Profil
Vi söker dig som är utbildad mot fritidshemmet och eventuellt särskilda ämnen så som idrott, bild och musik. Du är ansvarsfull, kreativ, öppen, strukturerad och är van att leda rummet.
Vi erbjuder
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader. Omfattning 100%. Tillträde enligt överenskommelse.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten och ansökan, kontakta direkt rektor Anna-Karin Häggström Moll på 076-0074616 eller mailadress annakarin.haggstrommoll@montessorimondial.se
.
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479) Arbetsplats
Montessori Mondial Jobbnummer
9752136