Vi söker fritidsledare till fritidsgårdarna för Särna och Idre
2026-03-06
I Älvdalens kommun har vi tre öppna mötesplatser på kvällstid för våra ungdomar.
Det finns fritidsgård i Älvdalen, Särna och Idre. Vi söker nu dig som i huvudsak ska arbeta tillsammans med övrig personal på kvällstid på vår fritidsgårdarna i Särna och Idre . I perioder kommer arbetsuppgifter även att utföras i Älvdalen eller annan ort.
Våra fritidsgårdar är en aktiv mötesplats där många ungdomar i olika åldrar har sin fritid vilket ger ett omväxlande arbete. Fritidsgårdarnas personal finns i arbetsgruppen Fritidsenheten som gemensamt har ansvar för kommunens fritidsanläggningar så som ishall, isrinkar, simhallar, sporthall och elljusspår. Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Som fritidsledare kommer du att planera och genomföra fritidsaktiviteter på fritidsgårdar i Idre, Särna och Älvdalen. I rollen arbetar du för att skapa en trygg miljö där ungdomar kan umgås, utvecklas och känna delaktighet. Du bygger relationer och fungerar som en positiv förebild för ungdomarna i deras vardag.
I ditt arbete kommer du att samarbeta med andra inom fritidsenheten, skola, socialtjänst, polis, föreningsliv och övriga aktörer för att stärka ungdomars fritid och skapa goda förutsättningar för deras utveckling. I uppdraget ingår även att medverka i drog- och brottsförebyggande aktiviteter, till exempel i samband med skolavslutningar och festivaler. Dessutom arrangerar du resor och utflykter som bidrar till att stärka ungdomarnas sociala nätverk och skapa meningsfulla fritidsupplevelser.
Vem söker vi?
För att trivas i rollen tar du ansvar för dina uppgifter genom att strukturera ditt arbete och driva dina processer framåt.
Du är utåtriktad och har lätt för att skapa och bygga goda relationer med både barn och vårdnadshavare.
Du är trygg i dig själv och kan skilja på det personliga och professionella i ditt bemötande.
Du har lätt för att samarbeta, är lyhörd och kommunicerar på ett sätt som bidrar till att lösa situationer på ett konstruktivt sätt.
Du är serviceinriktad och har en vilja att hjälpa andra.
Med ditt engagemang, din energi och din positiva inställning bidrar du till att göra fritidsgården till en trygg, rolig och meningsfull plats för våra ungdomar.
Vi ser att du som söker har:
En fritidsledarutbildning eller liknande som arbetsgivaren bedömer är likvärdig kompetens.
Erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar - exempelvis från fritidsgård, skola, föreningsliv, ungdomsverksamhet eller socialt arbete.
Erfarenhet av att planera och genomföra aktiviteter - förmåga att skapa engagerande och utvecklande fritidsverksamhet.
Erfarenhet av att arbeta i team och samverkan med skola, socialtjänst, föreningar och andra aktörer.
B- körkort
Bra att veta
Arbetstiden är främst förlagd på kvällstid måndag till fredag, även helgtjänstgöring förekommer.
Utdrag ur belastningsregistret krävs.
Intervjuer sker löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan.
Om du har några frågor kring tjänsten, tveka inte att höra av dig till mig Lina Håmås rekryterande chef.
Har du tidigare arbetat inom Älvdalens kommun kommer vi att ta interna referenser.
Om Älvdalens kommun
Älvdalens kommun är en vidsträckt och vacker landsbygdskommun där ungefär 7000 människor bor och verkar. Kommunen som arbetsgivare har ungefär 550 medarbetare. Älvdalens kommun har en fantastisk natur som uppmuntrar till friluftsliv, sport, jakt och fiske, eller vad sägs om 85 slalompister, närmare 200 mil skoterleder, över 30 mil skidspår och oändliga vandringsleder och fiskevatten. Vi har ett gott kulturutbud och rikt musikliv. Som arbetsgivare tror vi på en bra balans mellan arbete och privatliv och att du ska känna dig trygg och säker i ditt arbete. Vi arbetar utifrån vår värdegrund - Kärlek, Trygghet, Respekt och Överraskande, och har arbetsmiljöarbete och friskvård i fokus. Älvdalens kommun ligger tekniskt i framkant vilket underlättar till flexibilitet såväl i arbete som privat. Ersättning
