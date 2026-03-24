Vi söker frisörlärare till frisör- och stylistprogrammet på Drottning Blank
Dbgy Kronan AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Gävle Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Gävle
2026-03-24
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dbgy Kronan AB i Gävle
, Falun
, Uppsala
, Järfälla
, Stockholm
eller i hela Sverige
Drottning Blankas Gymnasieskola har sedan starten 1996 haft en tydlig vision - att skapa en skola där starka relationer och gemenskap står i centrum. Vi tror på kraften i samarbete och hur vi tillsammans kan stötta varje individ att utvecklas och nå sin fulla potential. Vår devis, "Det är viktigt för oss att det går bra för dig", genomsyrar hela verksamheten och präglar vårt arbetssätt, från klassrum till organisationens övergripande mål.
Idag finns Drottning Blankas Gymnasieskolor på 26 skolor i 20 städer runt om i Sverige, där vi erbjuder både praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Våra värderingar - gemenskap, engagemang och ambition, ger oss vägledning i hur vi ska agera och är grundläggande för vår verksamhet. Vi är engagerade i våra kollegor, elever och omvärld. Tillsammans stöttar vi vår omgivning och låter engagemanget vara nyckeln till utveckling. När vi jobbar tillsammans, med det vi brinner för, når vi högre resultat.
Vill du veta mer om hur vi skapar en inspirerande och utvecklande gymnasieskola? Besök oss på dbgy.se och upptäck möjligheterna!
Drottning Blankas Gymnasieskola i Gävle startades 2013 och erbjuder yrkes- och högskoleförberedande utbildningar inom Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Frisör- och stylistprogrammet samt Försäljnings- och serviceprogrammet. Skolan har cirka 400 elever och 35 medarbetare. Vi söker nu en yrkeslärare inom frisör.
Yrkeslärare inom frisör till Drottning Blankas Gymnasieskola i Gävle
Ditt uppdrag
Skolan har sedan starten 2013 utbildat hår- och makeupstylister. Nu breddar vi verksamheten med profilen frisör med start augusti 2026. Vi söker därför nu en yrkeslärare inom frisör som vill vara med och bygga upp Gävles bästa frisörutbildning.
Tjänsten är på 80 - 100% beroende på vad vi kommer överens om och är en tillsvidaretjänst med 6 månaders provanställning med start 11 aug 2026.
Som yrkeslärare inom frisör tar du stort ansvar för att planera och genomföra undervisningen. Du kommer att få goda möjligheter att påverka utformningen av skolans salong samt utbildningens upplägg i samråd med rektor och kollegor inom programmet. Du kommer även vara ansiktet utåt för att presentera programmet för framtida elever både på öppna hus och i sociala medier.
Ämnen och uppdrag som ingår i årets tjänsteplanering är följande:
• Frisör - Teknik 1
• Frisör - Teknik 2
• Hårvård och salonskunskap 1
• Hårvård och salongskunskap 2
• APL - Förberedande arbete för att hitta APL-platser inför år två.
• Mentorskap för elever inom Frisör- och stylistprogrammet
• Stötta kollegor inom programmet vid behov.
• (Eventuellt ansvar för skolans sociala medier)
I första hand söker vi dig som är legitimerad yrkeslärare, alternativt har lång yrkeserfarenhet som frisör. Har du inte en yrkeslärarexamen så ser vi att du har viljan att studera för att bli legitimerad yrkeslärare framåt. Det viktigaste är dock ändå goda yrkeskunskaper, pedagogiska färdigheter samt viljan att skapa en riktigt bra utbildning för eleverna.
Meriterande är om du har erfarenhet av att handleda APL-elever, har gesällbrev som frisör samt erfarenhet som hår- och makeupstylist.
Hos oss är både kvalitet samt goda relationer viktigt i allt vi gör. Vi söker därför dig som har ett stort personligt engagemang i både utbildningens innehåll och i kommunikationen med elever och vårdnadshavare. Vi tror på devisen "det är viktigt för oss att det går bra för dig" och gör därför det lilla extra för att våra elever ska nå en examen.
Som lärare är du lyhörd, har god struktur på både planering och lektionsupplägg samt god förmåga att skapa motivation och studiero bland våra elever.
Som kollega tar du ansvar för både små och stora frågor i vardagen och vill bidra aktivt till skolans utveckling under gemensamma konferenser.
Vi erbjuder
Som yrkeslärare ingår du i ett arbetslag med flera yrkeslärare på skolan. Ni arbetar nära varandra och har kontinuerliga konferenser för att utveckla programmet och samverkan inom bedömningsfrågor. Du ingår även i ett större nätverk med yrkeslärare från våra 25 andra skolor inom Drottning Blanka och träffas genom digitala träffar ett par gånger om året.
Du har dessutom möjlighet till intern professionsutveckling genom att besöka en av våra andra skolor i Göteborg för en kickoff för lärare inom frisör och hår- och makeupstylist.
Som en skola inom Academedia erbjuder vi även våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Drottning Blankas Gymnasieskolor lägger stor vikt vid personligt, lokalt och globalt engagemang. Vi skapar meningsfullhet genom externa samarbeten och vårt globala perspektiv genomsyrar våra skolor. Varje år skickar vi elever på utlands-APL och du kan vara en del i skolans internationaliseringsarbete.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Tillträde 11 aug 2026. Tjänstgöringsgrad 80-100% beroende på vad vi kommer överens om.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Joakim Froom på 076-147 41 03, mailadress Joakim.froom@dbgy.se
.
Vi ser fram emot din ansökan.
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dbgy Kronan AB
(org.nr 556566-8794) Arbetsplats
Drottning Blankas Gymnasieskola Jobbnummer
9817527