Vi söker frisör till toppmodern salong i centrala Norrköping!
2025-08-30
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Vi söker dig som är en passionerad, serviceinriktad och självgående frisör med känsla för stil och kundbemötande. Du kommer att arbeta i en modern och elegant miljö med hög standard, tillsammans med andra proffs inom hår, hud, naglar och estetik.
Vi erbjuder dig:
Arbete i en komplett skönhetsmiljö - frisör, nagelteknologer, stylister, hudterapeuter
Möjlighet till utbildning, visningar och personlig utveckling
Personalrabatter på produkter och behandlingar
En inspirerande arbetsplats där du får växa med varumärket
Vad vi önskar av dig:
Har ett öga för form, färg och trender
Vill bidra till ett positivt och professionellt team
Har god kommunikativ förmåga och älskar att skapa nöjda kunder
Tveka inte att hör av dig till Norrköpings mest kompletta skönhetssalong där hår, hud och styling möts under ett och samma tak! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: klinikfranchise@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Derma klinik Sverige AB
(org.nr 559231-5088)
Drottninggatan 22 (visa karta
)
602 24 NORRKÖPING Arbetsplats
Dermani Clinic Norrköping AB Jobbnummer
9483924