Vi söker Frisör till Nikita Hair Karlstad
Nikitagruppen Sverige AB / Hälsojobb / Karlstad Visa alla hälsojobb i Karlstad
2026-06-17
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Nikita Hair är Nordens största och ledande frisörkedja med 35 salonger i Sverige.I 40 år har våra duktiga frisörer haft flera miljoner kundbesök och vi står varje dag redo med sax, kam och goda råd för att ge dig "a great feeling".1984 spelades Elton Johns superhit "Nikita" på radiostationerna, och därmed räknas han som gudfar för det fantastiska äventyret som startade med en enda frisörsalong i byn Tverlandet utanför Bodø. Entreprenören och grundaren Inger Ellen Nicolaisen har med mod, entusiasm och passion för att utveckla människor skapat Historiens Största Äventyr inom Hår och Skönhet. Tillsammans med sina många duktiga medarbetare har Norges okrönta frisördrottning lyckats att bygga framgångsrika frisörer i Norge och Sverige genom starkt kundfokus, högutbildade frisörer och en stark företagskultur där vi tar ansvar för att göra varandra bättre.Inger Ellens livsmotto inspirerar oss att alltid fokusera på utveckling för att göra varje kundbesök unikt. "Oavsett om du tror att du att du kan klara det, eller tror att du inte kan klara det - så har du helt rätt!" - Henry Ford
Frisör sökes till vår nya salong i Karlstad!
Den 27 augusti 2026 öppnar vi en helt ny Nikita Hair-salong mitt i Karlstad City – och nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team!
Vårt team är redan på plats – nu saknar vi bara en engagerad frisörkollega! 💛
Hos oss får du:
✨ En härlig arbetsmiljö med stark teamkänsla
💰 Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal
📚 Utbildningar och goda utvecklingsmöjligheter
💆 Friskvårdsbidrag och fina personalförmåner
Vi söker dig som är utbildad frisör, älskar kundservice och brinner för yrket.
Ta chansen att vara med från starten och skapa Karlstads nästa självklara frisörsalong tillsammans med oss!
📩 Ansök redan idag!Publiceringsdatum2026-06-17Kontaktuppgifter för detta jobb
Malin Westling, Regionchef
📧 malin.westling@nikitahair.se
#SverigesBästaFrisörArbetsplats Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nikitagruppen Sverige AB
(org.nr 556695-6404)
652 24 KARLSTAD Arbetsplats
Raise gruppen - Nikita Hair Kontakt
RC
Emma Strandborn emma.strandborn@nikitahair.se Jobbnummer
9968648