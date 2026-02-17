Vi söker frans-& bryn stylister till våra salonger
Rapide AB / Hälsojobb / Stockholm Visa alla hälsojobb i Stockholm
2026-02-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rapide AB i Stockholm
, Solna
, Täby
, Uppsala
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Vill du starta din karriär inom skönhet?
Drömmer du om att arbeta i skönhetsbranschen och utvecklas både personligt och professionellt? Nu har du chansen att bli en del av Rapide - Sveriges ledande kedja inom bryn och fransar med 18 salonger runtom i landet.
Vi söker just nu en säljande stylist på en deltidstjänst till våra salonger i Stockholm. Ingen tidigare erfarenhet inom skönhet krävs - vi utbildar dig från grunden. Det viktigaste är att du har passion för skönhet, service, sälj och utveckling.
Din roll hos oss
Som stylist är du en viktig del av teamet och salongen. Du möter kunderna varje dag, levererar behandlingar med högsta service och driver försäljningen framåt. Du är en hjälpande hand för dina kollegor i salongen precis som dem är till dig och samarbetet är i högsta klass. Här arbetar vi med mer-service och försäljning som hjälper kunden från att dem slår sig ner i stolen tills att dem står hemma och vårdar sina resultat!Publiceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
Utföra frans- och brynbehandlingar i världsklass
Sälja och guida kunder i Rapide Cosmetics sortiment
Bidra till en förstklassig kundupplevelse varje dag
Säkerställa att hygien, struktur och Rapides policys följs
Vi söker dig som
Brinner för skönhet och service
Är professionell, driven och nyfiken
Har erfarenhet av försäljning och drivs av att skapa resultat
Trivs i ett högt tempo och är flexibel (dag, kväll och helg)
Är noggrann och ansvarstagande
Vill utvecklas och på sikt ta större ansvar
Vi erbjuder dig
En gedigen utbildning i våra behandlingar, produkter och koncept
En kreativ och inspirerande arbetsmiljö
Möjligheter att utvecklas och göra karriär inom Rapide
Ett yrke i en av världens snabbast växande branscher
Stöd och coachning för att växa i din stylist och säljroll
Utbildning och utveckling
Alla våra nya medarbetare går Rapide Academy- en 4-dagars grundutbildning i behandlingar, produkter och service som hålls i Stockholm av vår Education Manager. Här lär du dig allt du behöver för att lyckas hos oss.Om tjänsten
Tjänstgöringsgrad: 30 %
Provanställning: 6 månader (med möjlighet till tillsvidareanställning)
Start: omgående
Är du vår nästa stjärna inom skönhet och service?
Rekrytering sker löpande - skicka in din ansökan redan idag!
Varma hälsningar, Stephanie Wedholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7244495-1846714". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rapide AB
(org.nr 556938-0727), https://career.rapidebrowlashbar.com
Nybohovsbacken 38 (visa karta
)
117 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Rapide Jobbnummer
9748021