Vi söker framtida stjärnor inom Lager & Logistik!
2025-10-08
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
Är du en person som trivs med att ha ordning och struktur, gillar att arbeta fysiskt och vill vara en del av flödet som får varor och material att röra sig smidigt från punkt A till punkt B? Vi söker nu engagerade, noggranna och effektiva personer som vill bli en del av vårt nätverk för kommande rekryteringar inom lager, logistik och materialhantering.
Just nu befinner vi oss i en föränderlig omvärld vilket påverkar såväl arbetsmarknaden som arbetstagare. Vi ser att vissa branscher står inför utmaningar med varsel medan andra har ökat behov av arbetskraft - här ser vi en möjlighet att göra skillnad för både människor och företag.
Det här är en förutsättningslös ansökan där du anmäler ditt intresse för tillgängliga jobb inom Lager/Logistik där vi har många kunder och förfrågningar inom. Vi kan inte garantera att du får ett jobb, men om dina kompetenser och erfarenheter matchar något av de uppdrag vi har så har du stora möjligheter att få ett nytt jobb på mycket kort tid.
Vi gör alltid urval baserat på kompetens och erfarenhet. Du kan antingen bli anställd som konsult via oss eller bli direktrekryterad till kundföretaget. Vi gör allt vi kan för att snabba på processen med att matcha kandidater med uppdrag, utan att tumma på kvaliteten. Processen är snabb, kompetensbaserad och digital.
Vi söker dig som
Har ett öga för detaljer och gillar att se till att saker fungerar som de ska
Trivs med ett aktivt och varierande arbete
Tar ansvar, samarbetar väl och håller ett högt tempo när det behövs
Har erfarenhet av eller intresse för roller som t.ex.: Lagerarbetare
Truckförare
Logistikassistent
Godsmottagare / Orderplockare
Produktions- eller terminalarbetare
Hur det är att arbeta inom Lager & Logistik
Att jobba inom lager och logistik innebär att du är en avgörande länk i kedjan som får verksamheter att fungera varje dag.
Inom lagerarbete kan du arbeta med att ta emot och kontrollera inkommande gods, plocka och packa varor, samt förbereda leveranser till kunder. Du ser till att rätt produkt hamnar på rätt plats - i rätt tid.
Som truckförare hanterar du varuflödet med hjälp av olika typer av truckar, och bidrar till att lagret hålls säkert och effektivt organiserat.
Inom logistik och planering kan du arbeta mer administrativt med orderhantering, transporter och koordinering av leveranser. Du är spindeln i nätet som ser till att allt flyter smidigt mellan leverantörer, kunder och kollegor.
Oavsett roll är arbetet praktiskt, viktigt och omväxlande. Det passar dig som gillar att kombinera ansvar med rörelse och samarbete.Om företaget
Bravura jobbar med bemanning och rekrytering, men framför allt jobbar vi med människor. Vår uppgift är att matcha alla som söker intressanta jobb och utmaningar, med företag där din talang och erfarenhet kommer till sin rätt och kan utvecklas.
För att möta våra uppdragsgivares önskemål engagerar vi de mest engagerade och vi coachar dem till att bli den bästa versionen av sig själva. Det har sedan 2008 visat sig vara det bästa för dig som är uppdragsgivare, för dig som söker jobb och för oss själva som företag.
Hos oss kan du antingen arbeta som konsult via oss eller bli direktrekryterad till ett kundföretag.
Vi erbjuder
Möjlighet att bli en del av framtida rekryteringar hos våra samarbetspartners
En chans att matchas mot uppdrag som passar just din erfarenhet och ambition
Stöd, coachning och personlig återkoppling genom hela processen om du blir aktuell
Låter det som något för dig?
Skicka gärna in ditt CV och en kort presentation av dig själv redan idag! Berätta vad som motiverar dig och vilket typ av arbete du trivs bäst med, vi ser fram emot att lära känna dig.
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Ansök redan nu och ta första steget mot din nästa karriärmöjlighet inom lager & logistik!
