Vi söker framtida stjärnor inom Kundtjänst, Administration & Service!
Bravura Sverige AB / Kundservicejobb / Luleå Visa alla kundservicejobb i Luleå
2025-12-30
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa fantastiska kundupplevelser, bidra till smidiga processer och vara en del av ett team som värdesätter service i världsklass? Vi letar nu efter drivna, positiva och lösningsorienterade personer som vill bli en del av vårt nätverk för kommande rekryteringar inom kundtjänst, administration och service.Publiceringsdatum2025-12-30Om tjänsten
Just nu befinner vi oss i en föränderlig omvärld vilket påverkar såväl arbetsmarknaden som arbetstagare. Vi ser att vissa branscher står inför utmaningar med varsel medan andra har ökat behov av arbetskraft - här ser vi en möjlighet att göra skillnad för både människor och företag.
Det här är en förutsättningslös ansökan där du anmäler ditt intresse för tillgängliga jobb inom Kundtjänst/Administration/Service där vi har många kunder och förfrågningar inom. Vi kan inte garantera att du får ett jobb, men om dina kompetenser och erfarenheter matchar något av de uppdrag vi har så har du stora möjligheter att få ett nytt jobb på mycket kort tid.
Vi gör alltid urval baserat på kompetens och erfarenhet. Du kan antingen bli anställd som konsult via oss eller bli direktrekryterad till kundföretaget. Vi gör allt vi kan för att snabba på processen med att matcha kandidater med uppdrag, utan att tumma på kvaliteten. Processen är snabb, kompetensbaserad och digital.
Vi söker dig som
Trivs i kontakt med människor och har en professionell kommunikationsstil
Är noggrann, strukturerad och har ett öga för detaljer
Tycker om att arbeta i team och bidra till en positiv arbetsmiljö
Har erfarenhet av eller intresse för roller som t.ex.:
Kundtjänstmedarbetare
Administratör
Receptionist / kontorsassistent
Order- eller supporthandläggare
Hur det är att arbeta inom kundtjänst, administration & service
Hos våra kunder ser dagarna olika ut beroende på roll men gemensamt är att du gör skillnad varje dag.
Inom kundtjänst är du ofta företagets röst utåt.Du hjälper kunder via telefon, chatt eller e-post, hanterar frågor om beställningar, leveranser eller produkter - och ser till att varje kontakt avslutas med en nöjd kund.
Inom administration blir du navet som håller verksamheten igång.Du kan arbeta med dokumenthantering, mötesbokningar, fakturering, rapportering eller stöd till chefer och kollegor. Det är en roll för dig som gillar struktur, ordning och att skapa smidiga rutiner.
Inom service möter du människor varje dag, antingen i receptionen, på kontoret eller ute hos kunder.Du tar emot besökare, löser praktiska problem och bidrar till en välkomnande atmosfär. Service handlar hos oss inte bara om att hjälpa utan om att göra det med ett leende och ett genuint engagemang.
Oavsett område är du en viktig del i helheten - du skapar trivsel, effektivitet och kundnöjdhet.Om företaget
Bravura jobbar med bemanning och rekrytering, men framför allt jobbar vi med människor. Vår uppgift är att matcha alla som söker intressanta jobb och utmaningar, med företag där din talang och erfarenhet kommer till sin rätt och kan utvecklas.
För att möta våra uppdragsgivares önskemål engagerar vi de mest engagerade och vi coachar dem till att bli den bästa versionen av sig själva. Det har sedan 2008 visat sig vara det bästa för dig som är uppdragsgivare, för dig som söker jobb och för oss själva som företag.
Hos oss kan du antingen arbeta som konsult via oss eller bli direktrekryterad till ett kundföretag.
Vi erbjuder
Möjlighet att bli en del av framtida rekryteringar hos våra samarbetspartners
En chans att matchas mot uppdrag som passar just din erfarenhet och ambition
Stöd, coachning och personlig återkoppling genom hela processen om du blir aktuell
Låter det som något för dig?
Skicka gärna in ditt CV och en kort presentation av dig själv redan idag! Berätta vad som motiverar dig och vilket typ av arbete du trivs bäst med, vi ser fram emot att lära känna dig.
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Ansök redan nu och ta första steget mot din nästa karriärmöjlighet inom kundtjänst, administration eller service!
#Nextgen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6881811-1770184". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Rådhusgatan 35 (visa karta
)
852 32 SUNDSVALL Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9666505