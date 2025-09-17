Vi söker framtida personliga assistenter lämna din intresseanmälan
2025-09-17
Vill du arbeta med att göra skillnad i människors vardag?
Som personlig assistent arbetar du i assistansanvändarens hem och i olika vardagssituationer. Arbetet kan innebära att stötta med personlig omvårdnad, hushållssysslor, fritidsaktiviteter eller att vara med som ett stöd i sociala sammanhang.
Som personlig assistent arbetar du i assistansanvändarens hem och i olika vardagssituationer. Arbetet kan innebära att stötta med personlig omvårdnad, hushållssysslor, fritidsaktiviteter eller att vara med som ett stöd i sociala sammanhang.
Arbetsuppgifterna varierar beroende på individens behov och önskemål, men ditt uppdrag är alltid att stärka brukarens självbestämmande och delaktighet.
Vi söker dig som
• Har ett genuint intresse för människor och respekt för individers integritet.
• Är lyhörd, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta.
• Kan arbeta både självständigt och i team.
• Är flexibel och trygg i olika situationer.
Tidigare erfarenhet av omsorg eller vård är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
• Ett meningsfullt arbete där du får bidra till att skapa livskvalitet.
• Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
• Introduktion och handledning i rollen.
• FriskvårdsbidragOm företaget
SMIL är en brukarstyrd förening som anordnar personlig assistans för personer bosatta i Malmö med omnejd och är ett kooperativ utan ekonomiskt vinstintresse!
Självklart har SMIL kollektivavtal och därmed får de personliga assistenterna exempelvis tillgång till tjänstepension. Vi har friskvårdsbidrag två gånger per år. Vi anordnar regelbundet olika utbildningar som du som personlig assistent har god nytta av i ditt arbete.
Vi är en IfA-godkänd assistansanordnare med rötter i den rörelse som en gång i tiden bidrog till att personlig assistans blev en möjlighet i Sverige. SMIL har både medlemmar och anställd personal som funnits med sedan SMIL 's tidiga start! SMIL har tillstånd att bedriva assistans enligt IVO.
Läs gärna mer på: www.smilmalmo.se Så ansöker du
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev redan idag till ansokan@smilmalmo.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
