Vi söker förvaltningssekreterare till barn- och utbildningsförvaltningen!
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Administratörsjobb / Uppvidinge Visa alla administratörsjobb i Uppvidinge
2026-06-16
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Genom våra värdeord mod, tolerans och kreativitet arbetar vi i Uppvidinge kommun för att ge god service och utveckla samhällsviktiga funktioner till våra invånare, besökare och företag. Uppvidinge kommun är kommunens största arbetsgivare med cirka 800 anställda. Hos oss vill vi att våra medarbetare ska känna stor delaktighet och det ska finnas utrymme för flexibilitet och utveckling.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där vi tillsammans har möjlighet att verkligen göra skillnad för kommunens invånare. Välkommen med din ansökan och välkommen till en kommun med ett blomstrande näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till naturen!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Vill du ha en nyckelroll i arbetet med att skapa en rättssäker och effektiv förvaltning? Då kan du vara vår nya förvaltningssekreterare!
Som förvaltningssekreterare är du en central länk mellan förvaltningen och den politiska nämnden. Du arbetar nära politiker, chefer och kollegor och bidrar till att säkerställa att våra ärenden hanteras korrekt, effektivt och med hög servicenivå.
I din roll stöttar du förvaltningschefen med administration, bereder och föredrar ärenden för beslut, och ansvarar för att våra processer fungerar smidigt. Du hanterar även ärenden som rör utlämning av allmänna handlingar, diarieföring, posthantering och arkivering. Dessutom fungerar du som sekreterare i både permanenta och tillfälliga arbetsgrupper inom barn- och utbildningsförvaltningen.
En viktig del av uppdraget är att vara nämndsekreterare för barn- och utbildningsnämnden och dess utskott. Det innebär att du ansvarar för att ta fram kallelser, dagordningar, skriva protokoll och expediera beslut.
Du kommer också att arbeta med frågor kopplade till säkerhet och beredskap samt göra utredningar vid behov. Eftersom vi är en mindre förvaltning hjälps vi åt och du bör därför trivas med att ha varierande arbetsuppgifter och vara flexibel i din vardag.
Hos oss får du en omväxlande roll med stort ansvar, där du gör verklig skillnad varje dag. Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Som förvaltningssekreterare har du akademisk utbildning med samhällsvetenskaplig inriktning alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du är strukturerad och kvalitetsmedveten med en hög servicekänsla. Du är van vid att ta eget ansvar och kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska språket i tal och skrift samt mycket goda kunskaper i Officepaketet. Du har kunskap om kommunal- och förvaltningsrätt. Du har lätt att sätta dig in i, för dig nya, digitala system.
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter från offentlig förvaltning och kunskaper i Ciceron är meriterande.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-10-19 Eller enligt överenskommelse, upphör: 2027-08-31 .
Arbetstid: Dagtid.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningsperiodens slut, skicka gärna därför din ansökan tidigt.
Tjänsten tillsätts utifrån att erforderliga beslut fattas
Om du blir aktuell för anställning kommer arbetsgivaren att begära utdrag från belastningsregistret. Kommunstyrelsen har tagit ett beslut om att samtliga nyanställningar ska uppvisa belastningsregister innan anställning. Det utdrag som ska visas upp är utdraget för arbete inom skola eller förskola.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Uppvidinge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har Uppvidinge kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331759". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppvidinge Kommun
(org.nr 212000-0605)
Box 59 (visa karta
)
364 30 ÅSEDA Arbetsplats
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Förvaltningschef
Åsa Hässlebro asa-karin.hasslebro@uppvidinge.se 047447640 Jobbnummer
9966835