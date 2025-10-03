Vi söker förvaltningshandläggare till Kristianstad
Länsstyrelsen Skåne är en statlig myndighet på regional nivå som ansvarar för den statliga förvaltningen i länet. Vi arbetar med att nationella mål ska få genomslag i länet utifrån regionala förutsättningar. Inom våra uppdrag arbetar vi med rådgivning, tillstånd och tillsyn, planer och strategier. Vi förvaltar naturområden och fördelar ekonomiskt stöd. Vi samverkar med aktörer i hela länet.
Vi har cirka 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad.Publiceringsdatum2025-10-03Beskrivning
Länsstyrelsen söker förvaltningshandläggare till förvaltningsjuridiska enheten på juridiska-avdelningen.
Din arbetsplats blir på vårt kontor i Kristianstad. Anställningen är tillsvidare. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde är beräknat till den 1 februari 2026.
Förvaltningsjuridiska enhetens uppdrag omfattar ett flertal olika sakområden. Våra arbetsuppgifter består av handläggning av tillstånd, tillsyn och överklagande av annan myndighets beslut. Uppdraget omfattar bland annat ärenden om: överförmyndare, begravningsfrågor, näringsrättsliga frågor, stiftelser, deponeringar, bevakningsföretag, ordningslagen, delgivning, förordnanden, jakt och viltvård, samt trafikföreskrifter.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att handlägga ärenden inom sakområdena på enheten. Successivt får du bredda din handläggning till att omfatta flera av våra sakområden.
Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega samt verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.Kvalifikationer
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.
För att på ett bra sätt kunna ta dig an arbetsuppgifterna vill vi att du har en akademisk examen/utbildning inom ekonomi, juridik, statskunskap eller samhällsvetenskap. Även tidigare erfarenhet av handläggning inom offentlig förvaltning alternativt notarietjänstgöring eller erfarenhet som föredragande vid domstol är meriterande.
Eftersom arbetet innehåller en stor del skrivande och kontakter med olika parter, krävs det att du har en god förmåga att uttrycka dig på ett tydligt och pedagogiskt sätt både i tal och skrift.
Enheten hanterar stora ärendevolymer så du behöver vara van vid att balansera kvaliteten i ditt arbete med tids- och resursåtgång. Du har tidigare haft roller där du varit tvungen att överblicka en större mängd material och snabbt sålla ut de för frågan viktiga delarna. Du är också van vid att arbeta mot deadlines och samtidigt upprätthålla en god kvalitet.
Arbetet understöds av digitala processer där ärenden kommer in, handläggs och avslutas i våra digitala ärendehanteringssystem. Av den anledningen förutsätter vi att du fort kan komma in i våra rutiner och snabbt bli bekväm med IT-systemen.
Eftersom besök på annan plats förekommer, utan möjlighet till transport via kollektivtrafik, är B-körkort ett krav.
Som medarbetare på Länsstyrelsen Skåne har du förmåga att ta initiativ och aktivt söka ansvar för arbetsuppgifter. Vår komplexa verksamhet ställer krav på att du kan se frågor ur olika perspektiv för att kunna fatta rätt beslut. Tillsammans med dina kollegor arbetar du mot gemensamma mål och det är därför en förutsättning att du är bra på att både samarbeta och kommunicera med andra.
Säkerhetsklassning
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).Övrig information
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Observera att din ansökan blir en allmän handling.
I våra rekryteringar har vi valt att ta bort det personliga brevet samt möjligheten att bifoga filer. Det är därför av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta oss för instruktioner om hur du ansöker i sådant fall, hrenheten.skane@lansstyrelsen.se
.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.https://www.lansstyrelsen.se/skane/dataskyddhttps://www.lansstyrelsen.se/skane/om-oss/om-lansstyrelsen-skane.html Ersättning
