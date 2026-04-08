Vi söker förskollärare till Öjersjös förskolor!
2026-04-08
Vi söker nu fyra förskollärare till våra förskolor i Öjersjö. Två tillsvidare tjänster och två vikariat under hösten 2026. De förskolor som kan bli aktuella för tjänsten är Hallens förskola, Öjersjö Brunns förskola och Tallmossens förskola. Hos oss kommer du att arbeta på en och samma avdelning som del i ett arbetslag.
Förskolan är en demokratisk mötesplats och vi värnar om värden som olikhet, lyssnande och delaktighet. Vi arbetar för att förskolan ska vara en plats för gemensamt lärande, samskapande av kunskap, kultur och identitet.
Som förskollärare på våra förskolor kommer du att:
• Skapa goda pedagogiska lärmiljöer som ger möjlighet till barns inflytande och delaktighet.
• Ta tillvara på barnens kreativitet och arbeta som medforskande pedagog med det relationella lärandet som utgångspunkt.
• Planera och genomföra undervisning utifrån barnens erfarenheter, tankar och idéer med förskolans mål i fokus.
• Reflektera över och dokumentera undervisningen för att utveckla kvaliteten i förskolans verksamhet.
• Samarbeta med barn, familjer, kollegor och verksamheten för att utveckla den pedagogiska verksamheten.
Hos oss är barnet alltid i centrum och vi strävar efter en trygg, rolig och lärorik förskola - varje dag. Publiceringsdatum2026-04-08Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare med tidigare erfarenhet av arbete som förskollärare. Du behöver även ha god kunskap och erfarenhet av att arbeta med AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation). För tjänsten är det meriterande om du har kunskap och erfarenhet av att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet som grund.
Utöver ovanstående vill vi att:
• Du har ett tydligt fokus på uppdraget och en god förmåga att leda såväl barn som kollegor.
• Du är nyfiken, engagerad och har en god samarbetsförmåga.
• Du är flexibel med god kommunikationsförmåga och driver både förskolans och din egen utveckling framåt utifrån våra mål och riktlinjer.
• Du har ett tydligt fokus på barns lärande och utgår från en tro på det kompetenta barnet när du planerar utbildningen.
• Du är medveten om vikten av den pedagogiska dokumentationen och är väl förtrogen med de digitala verktygen.
• Du ser det som en nödvändighet med reflektion i det pedagogiska ledarskapet.
• Du är aktiv i att utveckla en stimulerande, lustfylld och kreativ lärmiljö och har metoder och strategier för att se och möta det enskilda barnets behov av utmaning.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Varmt välkommen med din ansökan!
Din nya arbetsplats
Förskolorna i Öjersjö är belägna med skogen inpå knuten, vilket bjuder in till att lämna förskolan och upptäcka vår omgivning tillsammans med barnen. Vi prioriterar att dela upp barngruppen i mindre sammanhang under dagen; ute/inne, i aktiviteter och i olika rutinsituationer. Det är en stark vi-känsla och en stolthet på förskolorna där vi hjälps åt och använder våra kompetenser på bästa sätt.
Här finns utrymme för dig som är nyfiken, kreativ och driftig att förverkliga dina pedagogiska idéer i verksamheten tillsammans med andra kollegor.
Jobba i Partille
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Med professionalitet i varje möte skapar vi drygt 3000 anställda trygghet, kvalitet och omtanke för både invånare och varandra. Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet och korta beslutsvägar.
Ett gött arbete för ett gott samhälle!
Läs mer om hur det är att arbeta i Partille kommun här: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/Övrig information
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem Varbi. Har du skyddad identitet, ring istället Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringsenheten som hjälper dig vidare.
Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal enkätfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av identitet och medborgarskap. Är du medborgare utanför Sverige, EU, ESS eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehålls-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringskonsulter och liknande för denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille kommun
433 33 PARTILLE
Partille Kontakt
Ulrika Hedenberg, Rektor 031-7929801
