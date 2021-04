Vi söker Förskollärare till Noblaskolan Mariastaden - Academedia Support AB - Förskollärarjobb i Helsingborg

Academedia Support AB / Förskollärarjobb / Helsingborg2021-04-10Noblaskolan består av 14 för- och grundskolor som arbetar enligt devisen att elever som utmanas når längre. Genom en kombination av erfarna lärare, tydliga strukturer, trygghet och stöd ska eleverna få de bästa förutsättningarna för en bra skolgång. Noblaskolorna ligger i Boden, Göteborg, Helsingborg, Kävlinge, Nacka, Salem, Sundbyberg, Solna, Täby och Västerås. Noblaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.På vår förskola gör vi vårt yttersta för att skapa härliga upplevelser och lärsituationer både inomhus och utomhus. Här utgör förskolans läroplan, vårt tematiska arbete och barnens intressen grunden för all verksamhet. Om du vill veta mer om oss kan du gå in på vår hemsida: www.noblaskolan.se/mariastaden/ Förskollärare till Noblaskolan MariastadenDitt uppdragVarje barn har det som krävs för att lyckas inom sig. Vår uppgift är att locka fram den potentialen genom att engagerar, entusiasmera, stötta och utmana.På Noblaskolan Mariastadens förskola har vi två 1-5-årsavdelningar. Vi har 3 resp 4 mindre grupper på de två avdelningarna och grupperna är skapade med utgångspunkt från barnens intresse, mognad och ålder.Vår Förskola ligger mitt i Maria Park och därav inkluderas naturen till stor del i vår verksamhet. Även utomhus arbetar vi med ett lustfyllt lärande utifrån de olika områdena i läroplanen. Vår inomhusmiljö är väl genomtänkt för att skapa glädjefulla utmaningar och lärsituationer. Vi observerar, diskuterar och analyserar för att utforma miljöer som ska inspirera till utforskande, lek och lärande.Vi erbjuder nu två tjänster som Förskollärare hos oss, 80% respektive 100%.2021-04-10Vi söker dig som är driven och som brinner för att skapa en trygg och utvecklande utbildning för varje enskilt barn.Vi söker dig som tillsammans med oss vill vara med och fortsätta göra vår förskola ännu bättre! På vår förskola har vi höga ambitioner för våra barns lärande och utveckling och vårt arbete präglas av ett högt engagemang. Genom gemensamma kollegiala reflektioner möter vi varandras tankar och växer i vår profession. För oss är det viktigt att du som vill arbeta som Förskollärare hos oss känner nyfikenhet inför ditt uppdrag. Genom vårt utvecklingsarbete får du utmana dina kollegor och låta dig själv utmanas och växa. Vårt arbetssätt bygger på systematiska gemensamma analyser och utifrån dem pågår ett ständigt utvecklingsarbete med fokus på hög kvalitet och glädje.Vi söker dig som:har förskollärarlegitimationanser att varje möte är betydelsefulltär nyfikenvill lära dig tillsammans med barnenser varje dag som ett lärorikt äventyr tillsammans med barnen och kollegornaär trygg i förskolans styrdokumentkan arbeta med digitala verktygär inlyssnande och respektfullhar en mycket god förmåga att leda, ta initiativ och samarbeta och vill aktivt bidra till det kollegiala lärandet.ger och tar emot feedback på ett konstruktivt sätt.har uppdraget i fokusär flexibelVi erbjuderPå Noblaskolan Mariastaden erbjuder vi dig en varierande och stimulerande roll som Förskollärare.Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Tjänsterna är tillsvidareanställningar med inledande provanställning på 6 månader (såvida du uppfyller Skollagens krav på behörighet)Två tjänster skall tillsättas, en tjänst på 80% och en tjänst på 100%Vi kommer att arbeta med urval och intervjuer löpande, så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt. Tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.Inom förskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Beställningsblanketten hämtar du på https://polisen.se/. Beställ i god tid då det vanligtvis tar minst 14 dagar att få utdraget hemskickat.Tillträde enligt överenskommelse.Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem.Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna:Rektor Cathrine Svensson, 042-32 69 85, 0722-32 50 32 cathrine.svensson@noblaskolan.se ellerBiträdande Rektor Caroline Galvén, 0706-35 54 05 caroline.galven@noblaskolan.se Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-30AcadeMedia Support AB5683401