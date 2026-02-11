Vi söker förskollärare till Krokslätts förskola
2026-02-11
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
I Mölndals stads skolförvaltning arbetar vi varje dag för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och elevers utveckling och livslånga lärande. Med cirka 2 000 engagerade medarbetare och 12 000 barn och elever i våra verksamheter är vi Mölndals största förvaltning - och ett nav för framtidens utbildning. Här blir du en del av en nyfiken, modig och lösningsfokuserad organisation där nytänkande uppmuntras och barnets bästa alltid går först.Publiceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
Vi söker dig som har erfarenhet av och/eller har ett genuint intresse och nyfikenhet inför att arbeta utifrån relationellt förhållningssätt. På våra förskolor vill vi att varje barn skall mötas utifrån sina egna förutsättningar, behov och intressen. Vi arbetar aktivt med reflektion och dokumentation genom en levande verksamhetsplan som i sin tur leder fram till olika projekt. Vår övertygelse är att det är processen som är viktig och det kollektiva lärandet står i fokus.
Förskolorna i Mölndal arbetar medvetet med barns språkutveckling genom Språk i fokus samt pedagogiska relationer. Genom språkutvecklande aktiviteter baserade på barnens egna kunskaper och erfarenheter läggs grunden till inflytande, delaktighet och ansvarstagande. Med språk stimulerande miljöer, litteratur, samspel och samtal uppmuntrar vi interaktion. Språk är grunden för en känslomässig, intellektuell och social utveckling.
Förskolorna i Krokslätts området har ett gemensamt fokus på att utveckla det relationella förhållningssättet. Vi stävar efter en utbildning som består i att skapa värme, förtroende, tillit och ömsesidig respekt. Det gör vi genom att arbeta med att stärka barns självkänsla samt utveckla pedagogens synsätt, förståelse och ledarskap. Vi arbetar också med "teambildning" i arbetslagen.
Ett relationellt förhållningssätt bygger på att skapa förtroendefulla, omsorgsfulla och kreativa relationer för att skapa en grund för barns lärande och utveckling. Det handlar om att kunna se det enskilda barnets egna förutsättningar och anpassa sina handlingar efter detta, utan att avsäga sig ledarskapet som pedagog.
Vi arbetar med en gemensam årslång saga, som ett verktyg för att utveckla våra pedagogiska relationer.
Våra värdeord är Glädje, Nyfikenhet, Respekt och Trygghet.
Vi erbjuder dig:
• En spännande, inspirerande och utvecklande arbetsplats där förskollärare lyfts fram för att utveckla och utvecklas
• Glädje och skratt
• Kompetensutveckling
• Friskvårds peng
• Arbetskläder
• Mentor för dig som är nyexaminerad
• Pedagogisk handledning
• Kollegialt nätverkande
• Digitalt dokumentationsverktygKvalifikationer
Vi söker dig som vill vara med i en verksamhet som ständigt utvecklas, där du är med och skapar bästa tänkbara förutsättningar för både barn och vuxna. Du har ett genuint intresse och nyfikenhet inför att vara med och skapa en utforskande pedagogik, där tillit till barns förmåga och deras lust till lärande har en central roll. Du tar ett stort ansvar och har förmågan att omsätta läroplanens mål och intentioner i praktiken samt en hög pedagogisk medvetenhet.
Genom autonomistödjande ledarskap, som stöttar andras självständighet, och dialog kan du ta ett personligt, pedagogiskt och relationellt ansvar för utbildningen på avdelningen. Du förväntas kunna tolka, konkretisera och leda det pedagogiska arbetet med fingertoppskänsla i nära samarbete med dina kollegor.
Att på ett professionellt sätt, både ge och ta i diskussioner/planeringar och den praktiska verksamheten är en självklarhet för dig. Du visar respekt och hänsyn för de du möter i din yrkesroll och utgår från allas lika värde. Du skall vara motiverad och engagerad att vilja forma en utbildning som är trygg, lärorik och rolig för alla barn.
Vi söker dig som är utbildad förskollärare. Lärarlegitimation finns eller kommer inom kort.
Vi söker dig som har goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i digitala verktyg.
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Detta berör alla anställda som arbetar eller befinner sig i lokaler med elever under 18 år.
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Detta berör alla anställda som arbetar eller befinner sig i lokaler med elever under 18 år.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
