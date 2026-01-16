Vi söker förskollärare till Finngösa förskola, Partille kommun
Partille kommun / Förskollärarjobb / Partille Visa alla förskollärarjobb i Partille
2026-01-16
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Partille kommun i Partille
Vi söker nu en engagerad förskollärare till oss på Finngösa förskola! Hos oss är barnet alltid i centrum och vi strävar efter att ge barnen en trygg, lärorik och rolig tid tillsammans med oss på förskolan.
Vår förskola inspireras av Reggio Emilias filosofi.
Som förskollärare kommer du att arbeta för att skapa en kvalitativ utbildning för våra barn som bygger på ett relationellt lärande. Förskolan är en demokratisk mötesplats som värnar om värden som olikhet, lyssnande och delaktighet. Det är en plats för ett gemensamt lärande, skapande av kunskap, kultur och identitet. Pedagogens uppgift är att lyssna in barnens erfarenheter, tankar, idéer och utifrån detta bedriva en undervisning där förskolans mål är i fokus för att utmana barnen vidare.
På vår förskola är miljöerna föränderliga och anpassas utifrån barnens intressen. Barnen ska få möjlighet att uppleva möten som berikar och att känna att "vi blir bättre tillsammans". Barnen ska mötas med respekt på den plats där de är. De kommer till förskolan med egna erfarenheter, kunnande, förväntningar, tankar och idéer. På vår förskola är målet att varje barn ska våga och kunna ta huvudrollen i sitt eget liv.
Arbetsplatsen kännetecknas av en god gemenskap, entusiasm och professionalitet utifrån uppdraget. Hos oss har vi upparbetade strukturer för pedagogisk utveckling och kollegialt lärande för alla pedagoger.
Tjänsten är ett månadsvikariat som sträcker sig fram till och med den 3 juli.Publiceringsdatum2026-01-16Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad förskollärare med intresse för Reggio Emilias filosofi. Du är nyfiken och kreativ som person och har en god förmåga att skapa relationer och tillit.
Utöver ovanstående vill vi att du:
• Drivs av att skapa en utbildning där barnen får utvecklas och tillägna sig nya kunskaper utifrån sina förutsättningar, tankar och erfarenheter.
• Ser barnet som kompetent, där dess nyfikenhet och intressen styr utbildning och undervisning.
• Anser att varje barn ska ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar.
• Vill skapa en utbildning med hög kvalitet tillsammans med dina kollegor.
• Tror, precis som vi, på det kollegiala lärandet och att vi tillsammans blir så mycket bättre.
• Tycker att det är viktigt att skapa en tillitsfull relation till vårdnadshavarna.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen till oss!
Din nya arbetsplats
Finngösa förskola ingår i ett förskoleområde som består av tre förskolor, Finngösa förskola, Stora Terrassens förskola och Ugglums förskola. Tillsammans är vi 27 engagerade medarbetare. Jag som rektor drivs av att se utbildningen utvecklas utifrån de kompetenser och styrkor vi har ute på förskolorna. Det är viktigt att vi har ett respektfullt bemötande och förhållningssätt till alla som vi möter i vår verksamhet.
På Finngösa förskola finns tre avdelningar, där barnen är delade i åldersindelade grupper. Här arbetar du tillsammans med härliga, engagerade kollegor som har barn, lärande och utveckling i fokus. Förskolans verksamhet genomsyras av engagemang, trygghet och värme. Utforskande och det lustfyllda lärandet ges stort utrymme i vardagen.
Jobba i Partille kommun
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Med professionalitet i varje möte skapar vi drygt 3000 anställda trygghet, kvalitet och omtanke för både invånare och varandra. Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet och korta beslutsvägar.
Ett gött arbete för ett gott samhälle!
Läs mer om hur det är att arbeta i Partille kommun här: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/Övrig information
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem Varbi. Har du skyddad identitet, ring istället Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringsenheten som hjälper dig vidare.
Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal enkätfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av identitet och medborgarskap. Är du medborgare utanför Sverige, EU, ESS eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehålls-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringskonsulter och liknande för denna rekrytering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/20". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille kommun
(org.nr 212000-1272) Arbetsplats
UF, Förskola, Finngösa fsk Kontakt
Linda Henriksson - Rektor 031-7921342 Jobbnummer
9688132