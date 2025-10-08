Vi söker förskollärare till Älvdalen
2025-10-08
, Härjedalen
, Orsa
, Mora
, Malung-Sälen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Älvdalens kommun i Älvdalen
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att skapa en hållbar framtid för våra yngsta invånare.
Vi söker dig som tillsammans med oss vill vara med och fortsätta göra vår förskola och skola ännu bättre!
Inom barn- och utbildningsförvaltningen erbjuder vi som arbetsgivare:
• Reflektions- och planeringstid i enhetens arbetslag
• Kollegialt lärande och handledning
• Möjlighet till karriärtjänst
• Bland annat friskvårdstimme eller friskvårdspeng
• Digitala verktyg
I Älvdalens kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet.
Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. Vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.
Våra 5 förskolor och 4 skolor är fördelade på tätorterna Idre, Särna och Älvdalen.
Är du vår nya medarbetare?
Som förskollärare hos oss kommer du att arbeta i ett arbetslag på en av våra 5 förskolor som finns i Älvdalens kommun.
På våra förskolor tar vi både eget och gemensamt ansvar för vårt arbete genom att skapa en säker och trygg förskola. I arbetslaget jobbar ni tillsammans för att skapa förutsättningar för livslång utveckling och lärande för våra förskolebarn, ni utvärderar löpande gemensamt hur ert arbetslaget tillgodoser dessa utvecklingsmöjligheter enligt Lpfö 18, Rev. 2025.
Låter denna tjänst som en spännande utmaning för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan.Publiceringsdatum2025-10-08Dina arbetsuppgifter
I din roll som förskollärare ansvarar du för att arbetet sker i enlighet med målen i förskolans styrdokument. Du ansvarar för den didaktiska planeringen, genomförandet, dokumentation, utvärderingen och analys av undervisningen. Du förväntas leda och fördela det pedagogiska arbetet i arbetslaget. Tillsammans med dina kollegor reflekterar, analyserar och kritiskt granskar ni verksamheten i förhållande till barns utveckling och lärande.
Du ansvarar för att utveckla och anpassa lärmiljöer som stöttar, stimulerar och utmanar barns lärande i förhållande till verksamhetens mål. Som förskollärare arbetar du för att skapa en stimulerande och utvecklande verksamhet och miljö där barnen står i centrum. I ditt ansvar ligger att skapa goda relationer till barn, föräldrar och kollegor.
Vem söker vi?
För att trivas i rollen har du lätt för att anpassa dig och ser möjligheter i förändringar. Du kan skapa och underhålla relationer. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och har förmågan att anpassa ditt budskap beroende på människors olika behov och förutsättningar. Du planerar, organiserar, följer upp och utvärderar ditt arbete på ett strukturerat sätt, likväl som du är noggrann och väl medveten om mål och styrdokument. Du har förmågan att förstå din roll men ser även till hela verksamhetens bästa. Som förskollärare är du pedagogisk ledare och ska tillsammans med dina arbetskamrater driva och utveckla arbetet.
Du har förskollärarlegitimation och kunskap om förskolans styrdokument.
Det är meriterande med arbetserfarenhet inom rollen som förskollärare.
Du kan förmedla dig i svenska i såväl tal som skrift
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
Registerutdrag kommer att begäras.
Har du några frågor, tveka inte att höra av dig till mig, Johan Barke!
Har du tidigare arbetat inom Älvdalens kommun kommer vi att ta interna referenser.
Genom Rekryteringslots Dalarna kan vi erbjuda medflyttarservice, läs mer om det på Rekryteringslots hemsida: http://rekryteringslots.se
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Om Älvdalens kommun
Älvdalens kommun är en vidsträckt och vacker landsbygdskommun där ungefär 7000 människor bor och verkar. Kommunen som arbetsgivare har ungefär 550 medarbetare. Älvdalens kommun har en fantastisk natur som uppmuntrar till friluftsliv, sport, jakt och fiske, eller vad sägs om 85 slalompister, närmare 200 mil skoterleder, över 30 mil skidspår och oändliga vandringsleder och fiskevatten. Vi har ett gott kulturutbud och rikt musikliv. Som arbetsgivare tror vi på en bra balans mellan arbete och privatliv och att du ska känna dig trygg och säker i ditt arbete. Vi arbetar utifrån vår värdegrund - Kärlek, Trygghet, Respekt och Överraskande, och har arbetsmiljöarbete och friskvård i fokus. Älvdalens kommun ligger tekniskt i framkant vilket underlättar till flexibilitet såväl i arbete som privat. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
Barn- och utbildningsförvaltningen, Förskola Älvdalen Kontakt

Johan Barke 0251-31113
