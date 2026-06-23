Vi söker försäkringsrådgivare till etablerat företag i Luleå!
Professionals Nord Norra Norrland AB / Säljarjobb / Luleå Visa alla säljarjobb i Luleå
2026-06-23
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Vill du arbeta i en roll där du varje dag gör skillnad för människor samtidigt som du utvecklas inom försäljning och kundrelationer? Vi söker nu dig som är driven, kommunikativ och vill vara med och skapa trygghet för kunder genom professionell rådgivning.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för vår kunds räkning en försäkringsrådgivare. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos kunden.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Kundens önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till alma.jonsson@pn.se
(mailto:alma.jonsson@pn.se
).
Du erbjuds
I den här rollen erbjuds du en gedigen introduktion där du får en trygg start i både försäkringsbranschen och försäljning. Du får en praktisk utbildning som ger dig de verktyg du behöver för att lyckas, även om du inte har tidigare erfarenhet. Under din första tid får du kontinuerligt stöd, coachning och uppföljning för att du ska kunna utvecklas i din egen takt.
Du blir en del av en arbetsplats som präglas av tydliga mål, hög energi och god laganda, där det finns goda möjligheter att växa både i din yrkesroll och som person. Rollen ger dig även chansen att bygga en långsiktig karriär inom en stabil och utvecklande bransch, där ditt engagemang och din prestation gör verklig skillnad.Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
I rollen som försäkringsrådgivare arbetar du proaktivt med att kontakta både nya och befintliga kunder, främst via telefon. Du ansvarar för att skapa och utveckla kundrelationer genom att lyssna in kundens behov, analysera deras situation och vägleda dem till rätt försäkringslösningar. Arbetet innebär ett tydligt fokus på försäljning där du driver hela processen – från första kontakt till avslut och uppföljning.
Du hanterar även administration kopplad till försäkringsärenden, säkerställer att dokumentation är korrekt och följer upp för att skapa en hög kundnöjdhet.
Vi söker dig som
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen som försäkringsrådgivare. Vi söker dig som är driven, nyfiken och trivs med att arbeta i en roll där du dagligen har kundkontakt. Du har en positiv inställning, gillar att ta ansvar och motiveras av att arbeta mot tydliga mål. För dig är det naturligt att kombinera ett professionellt bemötande med ett affärsmässigt tänk, och du har lätt för att skapa förtroende i kunddialoger.
Du trivs i ett högt tempo och ser förändringar och utmaningar som möjligheter att utvecklas. Samtidigt är du en lagspelare som bidrar till god stämning och samarbete i teamet. Du är strukturerad, har god digital förståelse och har lätt för att sätta dig in i nya arbetssätt och system.
Det viktigaste är inte att du har lång erfarenhet, utan att du har rätt inställning, engagemang och vilja att lära dig och utvecklas i rollen.
Krav för tjänsten:
Flytande svenska i tal och skrift
START: Omgående
OMFATTNING: Heltid
STAD: Luleå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Alma Jonsson / alma.jonsson@pn.se
(mailto:alma.jonsson@pn.se
)
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på alma.jonsson@pn.se
(mailto:alma.jonsson@pn.se
)
#försäkringsrådgivare #professionals-nord Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
(org.nr 559436-1650)
972 33 LULEÅ Arbetsplats
Professionals Nord AB Kontakt
Konsultchef
Alma Jonsson alma.jonsson@pn.se +46766001181 Jobbnummer
9974179