Vi söker företagssköterska/sjuksköterska med kundfokus
Vill du arbeta i en roll där du kombinerar medicinsk kompetens med nära kundkontakt? Nu söker vi en engagerad och serviceinriktad företagssköterska som vill vara med och utveckla vår företagshälsovård.Publiceringsdatum2026-04-21Om tjänsten
Som företagssköterska/sjuksköterska hos oss arbetar du både med förebyggande hälsovård och direkt kundarbete. Du kommer att ha en viktig roll i kontakten med våra företagskunder och bidra till att skapa hållbara och hälsosamma arbetsplatser.
Förekommande arbetsuppgifter såsom hälsoundersökningar, rehabiliteringssamordnare, provtagningar och vaccinationer. Dina arbetsuppgifter
• Hälsoundersökningar och medicinska bedömningar
• Rådgivning och stöd till chefer och medarbetare
• Planering och genomförande av hälsofrämjande insatser
• Kundkontakt och relationsbyggande arbete
• Samverkan med andra yrkesgrupper inom företagshälsovårdKvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska, gärna med vidareutbildning inom företagshälsovård
• Erfarenhet av kundkontakt eller serviceyrken är meriterande
• God kommunikativ förmåga och ett professionellt bemötande
• Självständig, strukturerad och lösningsorienterad
Vi erbjuder
• Ett varierande och utvecklande arbete
• En gemenskap i ett prestigelöst och stöttande team som trivs mycket bra tillsammans.
• Möjlighet att påverka och utveckla tjänsten
• Ett engagerat team och god arbetsmiljö
Tjänstens omfattning kan diskuteras mellan 80 - 100 % och är tillsvidareanställning med tillträde efter överenskommelse.
Vi omfattas av kollektivavtal.
Arbetstider dagtid, måndag - fredag, inga obekväma arbetstider eller helger.
Uppdrag ute hos kund förekommer och därför är B-Körkort ett krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
E-post: priserva@priservaboras.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Priserva i Borås AB
(org.nr 556949-7828)
Katrinedalsgatan 7 B (visa karta
)
504 51 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Katarina Lundgren katarina@priservaboras.se 033-7202340 Jobbnummer
9865980