Vi söker fordonstekniker till vår kund i Göteborg
Aura Personal AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg
2026-02-11
Dina arbetsuppgifter
Är du en serviceinriktad och självgående fordonstekniker? Vill du bli en del av ett sammansvetsat team? Då kan du vara den vi söker! Vår kund söker nu en driven fordonstekniker till sin verkstad i Göteborg!
Som fordonstekniker hos vår kund kommer du att jobba med felsökning, reparation och servicearbeten på personbilar och transportbilar av alla bilmärken. Du ansvarar för att reparationer och service åtgärdas på ett tillförlitligt sätt och enligt tillverkarens anvisningar. Du kommer i ditt dagliga arbete att jobba nära kunden och det är därför viktigt att du kan skapa långsiktiga relationer.
Tjänsten är en heltidstjänst. Vi tillämpar sex månaders provanställning och därefter tillsvidareanställning.
Din Profil
Vi söker dig med några års yrkeserfarenhet och med ett stort tekniskt intresse. Som person är du serviceinriktad och har en god samarbetsförmåga. Du är flexibel och strukturerad i ditt arbete samtidigt som du är ansvarsfull och ser utmaningar som ett sätt att utvecklas. Du har lätt för att ta till dig nya instruktioner och vi ser det som en självklarhet att du har en stark känsla för service.Kvalifikationer
• Fordonsteknisk utbildning
• Flera års yrkeserfarenhet som fordonstekniker
• Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
• God administrativ förmåga och datorvana
Om företaget
Aura Personal är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kompetenta rekryterare som totalt har över 20 års erfarenhet av bemannings- och rekryteringsarbete. Ett nytänkande, lösningsorienterat och effektivt arbetssätt har gjort att vi under kort tid blivit framgångsrika i vårt arbete. Vi tror på flexibla bemanningslösningar utefter varje kunds respektive behov och värdesätter transparent kommunikation med såväl kund som kandidat. Som kandidat eller medarbetare hos oss blir du en viktig del av vår verksamhet. Vi ser fram emot din ansökan!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Detta är ett heltidsjobb.
