Vi söker för vår kunds räkning: SEM Strateg - Talent & Partner AB - Marknadsföringsjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm2021-07-05Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?Vi söker för vår kunds räkning: SEM StrategVåran uppdragsgivare är en av Sveriges ledande oberoende mediebyråer. De är experter på media och kommunikation och deras vision är att göra det enkelt att skapa framgångsrik kommunikation tillsammans med sina kunder. Byrån som organisation drivs av ett engagerat entreprenörskap med missionen att utveckla och inspirera både anställda och kunder. De satsar mycket på digital utveckling och har under åren startat flera dotterbolag inom olika digitala områden för att stärka sin position som en av de främsta inom digital marknadsföring. Byrån arbetar med flera av Sveriges största varumärken och vi har blivit nominerade och vunnit åtskilliga priser i flertalet branschtävlingar under åren.Om rollenSom SEM strateg ansvarar du för att utveckla erbjudandet inom SEM genom innovation, experimentellt arbete och djup analys. Du etablerar produkter och strategier för kunder och implementerar dessa i löpande SEM tillsammans med Head of Performance.Attribution, automation, audiences, AI, voice, lens, Amazon, e-com, shopping, feeds, m.m. är något du måste vara väl bekant med och alltid vara on top of business med!Du ingår i flera olika kundteam och ansvarar för relevant sökannonsering i pågående kundprojekt, samt har ett strategiskt ansvar. Du lägger strukturen för framgångsrika annonsupplägg för kunderna och jobbar med långsiktig planering av dina konton.Om digVi söker dig som har minst 3 års yrkeserfarenhet som SEM-strateg. Du ska ha goda kunskaper i Google Ads, SA360, Bing Ads, Google Analytics (och gärna andra mät- och analysverktyg) samt teknikrelaterade system. Även goda kunskaper inom SEO och förståelse för helheten inom sök och performance. Det är meriterande om du har kunskaper i övriga delar av Google Marketing Platform (inkl Google Tag Manager). Har du dessutom erfarenhet från kundsidan, tidigare SEM kunder inom retail och e-handel är det ett stort plus.Du ska ha strategiskt och långsiktigt fokus men även vilja och vana att jobba operativt i systemen. Genuint intresse för performancemarknadsföring och möjligen drivit flera egna siter inom e-handel eller som affiliate. Önskvärt är relevant utbildning inom media/marknadsföring/ekonomi.Viktigt i rollen är förmåga att arbeta både strategiskt och operativt. Vara kommunikativ och säker i presentationer mot kollegor och kunder. Struktur och ordningssinne samt förmåga att kunna prioritera är viktigt. Du ska drivas av att leverera goda resultat och hitta vägar för att nå dit. Självklart behöver du vara en glad och positiv teamplayer!2021-07-05Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Vi jobbar med branschens smartaste chefer och rekryterar de absolut bästa kandidaterna.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på www.talentpartner.se Sista dag att ansöka är 2021-07-19Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5845811