Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?Vi söker för vår kunds räkning säljande Account ManagerVåran uppdragsgivare är Sveriges största marknadsplats för leverantörer och köpare av tjänster med över 10 000 anslutna företag och 55 000 potentiella tjänsteköpare årligen. Bolaget förmedlar uppdrag såväl inom Bygg-, Städ- och Transportindustrin som inom IT, Inredning och Redovisning/Revision.VEM ÄR DUVi söker dig som är utåtriktad, ansvarstagande och resultatorienterad. För att kunna möta försäljningsmål är det viktigt att du verkligen gillar att göra affärer, är mycket målorienterad och vågar utmana dig själv. Vi ser att du har flera års dokumenterad säljerfarenhet och minst 2 år av B2B försäljning. Erfarenhet av annonsförsäljning och andra mediaprodukter är starkt meriterande. Har du även tidigare erfarenheter av de branscher som bolaget är verksamma inom är det ett stort plus. Då du kommer att bedriva ditt arbete både inne och ute på fält, ska du vara lika bekväm i telefon som vid personliga kundmöten.DINA EGENSKAPEREn duktig säljare har en stark tävlingsinstinkt, således ser vi att du har en idrottslig bakgrundBrinnande intresse för digital marknadsföringGoda kommunikationskunskaper i tal och skrift, både på svenska och engelskaVi erbjuder:En spännande säljroll i ett modernt bolag som genomsyras av tävlingsanda och säljkulturEtt bolag som växer kraftigt med stora personliga utvecklingsmöjligheterGoda förtjänstmöjligheter i form av grundlön, provision och bonusOM TJÄNSTENI rollen som Account Manager på bolaget kommer du att bearbeta svenska tjänsteföretag, både nya kunder samt utveckla företagets befintliga konton, genom att erbjuda dem en ojämförbar marknads- och kundkanal. Vilka branscher du kommer att fokusera på, beror på dina tidigare roller och erfarenheter från försäljning. Du kommer att ingå i ett team bestående av Key Account Mananages, Account Managers och Presale, på kontor i centrala Stockholm.2021-04-12