Vi söker för vår kunds räkning: Annonssäljare - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-12Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?Vi söker för vår kunds räkning: AnnonssäljareVåran uppdragsgivare är ett stort mediehus som växer och blir ännu större! Vi söker säljare med drivkraft att arbeta med samtliga produkter och varumärken i bolagets portfölj. Bolaget sätter kunden i fokus på ett sätt som är nytt, annorlunda, relevant och utmanande. Bolaget representerar några av Sveriges starkaste varumärken, inom både nyhetssajter, köp&sälj och andra digitala tjänster där annonsering står i fokus. Bolaget söker fler ambitiösa kollegor till en nysatsning på Svenska marknaden!Bolget har under många år byggt ett starkt förtroende både internt och externt och är en prisbelönt organisation. De är i digital framkant och levererar hög service på ett transparent vis. Deras organisation präglas av nyfikenhet, hög kompetens men även höga krav. De fortsätter nu att bygga vidare bolagskulturen med personligheter, kompetenser och erfarenheter.Om rollenDetta är en säljroll som ställer krav på säljdriv och en vilja att utveckla affären och relation med både nationella och internationella kunder. Du kommer vara ytterst ansvarig för intäkterna och samarbetet på alla plan mot i huvudsak nya kunder. Förväntningarna på att du ska utveckla kunderna i deras vilja/förståelse kring fördelarna i ett samarbete med bolaget är stor. Din position hos kunden är rådgivande och affärsmässig.Du kommer att ha budgetansvar på i huvudsak nya kunder och arbeta med strategisk annonsplanering för kunden. Förutom att arbeta med nya kunder kommer stor fokus även ligga på merförsäljning.Du ska bidra till utvecklingen av intäktsmöjligheterna, samtidigt lösa kundens utmaningar, genom att arbeta med alla kanaler för det aktuella affärsområdet.Här arbetar du efter givna OKR:s (objective key results) och försäljning via telefon och mail i huvudsak.Viktigt att du tar ansvar för din egen utveckling och kunskap inom media. Här ska du vara en bidragande del i att skapa Sveriges/Nordens bästa säljkultur som med kunskap, inspiration, lagkänsla och vinnarinstinkt attraherar de bästa säljpersonligheterna på marknaden.2021-04-12I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-04-26Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5683786