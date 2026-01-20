Vi söker flyttpersonal till vårt härliga team!
Vi söker flyttpersonal till vårt härliga team.
Har du god social förmåga, bra fysik, är självgående och trivs med att arbeta i team? Då kan du vara rätt person för oss! Körkort och erfarenhet är ett väldigt stort plus!
Vi utför alla typer av uppdrag inom bohagsflytt och kontorsflytt etc. Det finns stora möjligheter för rätt personer att utvecklas inom företaget! (Det finns eventuell möjlighet för rätt person att även jobba med flyttstädning/vid behov)
Vi söker vid behov/timanställd personal!
OBS! Bifoga ditt CV. Ett personligt brev och ett obligatoriskt foto i din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
E-post: info@budcenter.se Arbetsgivarens referens
