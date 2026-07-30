Vi söker flexibla timvikarier till vår verksamhet Kraftaverk i Gagnef
Kraftaverk Aktiebolag / Behandlingsassistentjobb / Gagnef Visa alla behandlingsassistentjobb i Gagnef
2026-07-30
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Stockrosen Vård och Omsorg AB bedriver kvalificerad vård och boende inom missbruksvård, psykiatri och psykosocialt förändringsarbete samt samsjuklighet. Vi erbjuder en komplett vårdkedja, från omhändertagande av klient till utslussning, där all behandling utgår och anpassas utifrån individen. Stockrosen består av flera verksamheter, där vi har lång erfarenhet och spetskompetens inom våra områden. Vi bedriver kvalificerad vård med evidensbaserade metoder som vi samlat i Stockrosenmodellen, ett arbetssätt som sätter individens behov i centrum. Insatserna anpassas helt individuellt med KBT-baserad vård som bas. Våra verksamheter är Sobera motivations- och avgiftningscenter, Älvstorps Vård och behandlingshem, Fogdhyttans Behandlingshem, Kraftaverk, Villa Leva, Hasslegården och Stockrosen Stödboende. I Stockrosenkoncernen ingår även Stockrosen Psykiatri och Hälsa samt Mottagningen Bergmästaren som tillhandahåller och utför specialisttjänster inom psykiatri, hälsovård och personal.
Arbetsplatsen
Kraftaverk är en specialiserad HVB-verksamhet i Gagnef med 22 platser för män i åldern 21-65 år. Vi tar emot personer med missbruksproblematik, ofta i kombination med psykosociala utmaningar och/eller neuropsykiatriska diagnoser. Behandlingen är evidensbaserad och följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Kärnan i vårt arbete är KBT, som tillämpas både i grupp och individuellt för att skapa långsiktiga förändringar. Verksamheten är belägen i en naturskön miljö i Gagnefs kyrkby, när Österdalälven, där vi kombinerar behandling med strukturerade insatser och meningsfulla aktiviteter för att ge våra klienter de bästa förutsättningarna för återhämtning.
Vi erbjuder
Som anställd inom Stockrosen koncernen erbjuds du möjligheten att jobba med våra klienters livsviktiga förändring och utveckling. Vi är en arbetsplats som har kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt friskvårdspeng. Därtill är vi måna om att personalen ska må bra och trivas, vi jobbar utifrån ett nära ledarskap, har korta beslutsvägar, väldigt god stämning och värdesätter personalens delaktighet i det dagliga och framtida arbetet. Vi tar vara på medarbetarnas kompetens och är lyhörda för utvecklingsmöjligheter.
Tjänsten och arbetsuppgifter
Vi söker nu timanställd behandlingspersonal som kan tillträda omgående, och som är väldigt flexibel och kan komma in och jobba med kort varsel. Som behandlingspersonal på Kraftaverk arbetar du tillsammans med övriga medarbetare för att ge klienterna en trygg, stabil och meningsfull vistelse. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar stödjande samtal, olika behandlingsinsatser, omvårdnad, medicinhantering, dokumentation, aktiviteter samt övriga praktiska göromål.
Krav & erfarenhet
Utbildning:
• För att vikariera hos oss krävs minst gymnasial utbildning. Meriterande om du innehar utbildning eller motsvarande yrkeskunskaper inom relevant område. T.ex. behandlingsassistent, behandlingspedagog/socialpedagog, skötare eller undersköterska.
• B-körkort för manuel växellåda är ett krav då det förekommer mycket resor i tjänsten.
Erfarenhet:
• Minst 7 års arbetslivserfarenhet, som inte behöver vara inom branschen. Meriterande om du tidigare jobbat inom missbruksvård, psykiatrisk vård.. Du ska ha goda kunskaper i svenska, såväl i tal som i skrift samt goda IT-kunskaper. En god administrativ förmåga och intresse för dokumentation då det är en stor del av arbetsuppgifterna.
Personliga egenskaper:
• Vi söker dig som är empatisk och lyhörd, med en naturlig förmåga att skapa trygghet och förtroende hos klienterna. Du är strukturera och lösningsfokuserad. Samtidigt har du ett stort tålamod och uthållighet för att möta klienterna där de befinner sig. Du är flexibel och kan anpassa dig till förändrade förutsättningar, samtidigt som du har en bra kommunikationsförmåga. Vi värdesätter din förmåga att ta ansvar och arbeta självständigt, samtidigt som du trivs med att samarbeta i team och har ett prestigelöst förhållningssätt. Du är engagerad och motiverad, med en drivkraft att stötta klienter i deras förändringsarbete, och har en stresstålig och stabil personlighet som hjälper dig att hantera både utmaningar och vardagens personliga arbetsuppgifter. Du vågar utmana dig. Efter en tid behöver du kliva in och ha halvgrupper med specifika teman själv.
• Vi rekryterar omsorgsfullt och lägger stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Krav på godkänt registerutdrag från Polisens misstanke, och belastningsregister samt kontroll av egna uppgifter. Det är av stor vikt att du har ett rent belastningsregister då vi har ramavtal med kriminalvården. Vid erbjudande om anställning genomförs även en sedvanlig kreditupplysning.
Ansökan
Sista dag att ansöka är 30/3 - 2026, vi rekryterar löpande. Dina ansökningshandlingar ska innehålla ett uppdaterat CV, ett personligt brev samt relevanta betyg som styrker din utbildningsbakgrund.
Anställning
Timanställning vid behov, tillträde omgående och vi värdesätter flexibilitet hos dig som medarbetare.
Lön: Timlön med individuell lönesättning. Kollektivavtal: Behandling, vård och omsorg – Vision alt. Kommunal beroende på kravet på arbetsuppgifterna kopplat till arbetsuppgifterna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare KraftAverk Aktiebolag
(org.nr 556681-8679), https://www.kraftaverk.se
Kyrkbyvägen 1 (visa karta
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785 30 GAGNEF Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kraftaverk AB Jobbnummer
10015781