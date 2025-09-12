Vi söker flexibla personliga assistenter - för arbete med kort varsel
Särnmark Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2025-09-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Särnmark Assistans AB i Stockholm
Vi söker flexibla personliga assistenter - för arbete med kort varsel
Vi söker dig som är flexibel, ansvarstagande och har erfarenhet av personlig assistans. Du kommer att introduceras hos 3-4 olika kunder och bör vara beredd att hoppa in med kort varsel vid behov. Behoven varierar men kan infalla helger, storhelger, dagar och kvällar.
Du bestämmer själv hur mycket du vill jobba- deltid till heltid.Publiceringsdatum2025-09-12Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent hjälper du våra kunder med det stöd de behöver i vardagen - det kan handla om:
• Personlig omvårdnad
• Hushållssysslor
• Förflyttningar
• Sociala aktiviteter
• Användning av hostmaskin och sugmaskin (för vissa kunder)
Arbetspassen varierar och innefattar:
• Morgon-/dagpass
• Kvällspass
• Nattpass med sovande jour
• Nattpass utan jour
Om våra kunder
Vi har kunder över hela Storstockholm, bland annat i områden som:
• Värmdö
• Södertälje
• Tyresö
• Upplands Väsby
• Täby
• Sollentuna
• ...men även på många andra platser i regionen.
Därför är det ett stort plus om du har körkort och tillgång till bil, men det är inget absolut krav.
Vi söker dig som:
• Är flytande i svenska, både i tal och skrift
• Har erfarenhet av att arbeta som personlig assistent
• Är flexibel och kan hoppa in med kort varsel
• Har svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd (krav)
• Är bekväm med att arbeta hos olika kunder
• Gärna har körkort och tillgång till bil
Vi välkomnar sökande i blandade åldrar - oavsett om du är morgonpigg eller en nattmänniska, finns det pass som kan passa just dig.Anställningsvillkor
• Lön sätts individuellt utifrån ålder, erfarenhet och uppdragets svårighetsgrad
• Timanställning med möjlighet till fler pass vid behov
• Introduktion ges hos samtliga kunder du arbetar hos
Låter detta som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
Ange löneanspråk i din ansökan.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Individuell lönesättning, OB-tillägg enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se Jobbnummer
9506932