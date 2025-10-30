Vi söker flexibla och pålitliga städare vid behov eller deltid!
Covalciuc, Daniel / Städarjobb / Sollentuna
2025-10-30
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
, Vaxholm
eller i hela Sverige
DaCor Tjänster AB växer och vi söker dig som vill arbeta med städning hos både privata kunder och företag - med en flexibel anställningsform som passar din livsstil.
Om jobbet
Som städare hos oss får du utföra varierande uppdrag inom hemstädning, kontorsstädning, trappstädning och andra typer av lokalvård.
Du väljer själv hur mycket du vill arbeta - vi erbjuder två alternativ:
1. Flexibel deltidsanställning med återkommande uppdrag
Du arbetar på ett schema med regelbundna uppdrag från DaCor Tjänster AB:s egna kunder. Det innebär att du får fasta tider med återkommande uppdrag.
Du bestämmer din arbetstidsomfattning (t.ex. 10%, 20%, 30%, 50% eller mer), beroende på vad som passar dig.
2. Vid-behov-anställning
Vill du hellre ha ett mer fritt upplägg? Då kan du jobba som timanställd vid behov. Vi kontaktar dig när vi har lediga uppdrag, och du väljer om du kan hoppa in. Perfekt för dig som vill jobba extra, ha flexibilitet eller kombinera med annat jobb eller studier.
Vi söker dig som:
* Har erfarenhet av städning (meriterande, men inte ett krav)
* Är noggrann, pålitlig och serviceinriktad
* Gillar att ta ansvar och arbeta självständigt
* Talar grundläggande svenska eller engelska
* Har möjlighet att ta dig till kunder i Stockholmsområdet (körkort är ett plus)
Vi erbjuder:
* Flexibla arbetstider - du bestämmer din omfattning
* Trevligt arbetsklimat med respekt för din tid och insats
Anställningsform:
Timanställning (vid behov) eller deltidsanställning med procentuellt upplägg
Arbetsort: Stockholm län
Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29
E-post: personal@dacor.se Arbetsgivare Covalciuc, Daniel
http://www.dacor.se
Sjöängsvägen 17
192 72 SOLLENTUNA
Dacor Tjänster AB Jobbnummer
9581887