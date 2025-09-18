Vi söker flera Produktionsledare till Eurenco Bofors AB
Eurenco Bofors AB i Karlskoga utvecklar och tillverkar krut och sprängämnen för både civil och militär
marknad. Bolagets kunder finns spridda i världen, med fokus på Europa och USA.
Eurenco Bofors AB ingår i en världsomspännande koncern med huvudkontor i Frankrike. I Karlskoga är vi idag ca 420 personer och totalt i koncernen är vi ca 1300 medarbetare.
Bolaget är nu inne i en tillväxtfas och har en stark position på marknaden.
Läs mer på www.eurenco.com
Vill du jobba i en världsledande organisation som är i en stor tillväxtfas, där samarbete uppmuntras och framgångar firas tillsammans? Drivs du av att utveckla och leda medarbetare i en miljö som ställer stora krav på både kvalité och säkerhet? Då kan rollen som produktionsledare på Eurenco vara din nästa utmaning.Publiceringsdatum2025-09-18Om tjänsten
Som produktionsledare på Eurenco har du ansvaret för att leda dina medarbetare i det dagliga arbetet för att nå produktionens högt uppsatta målsättningar och säkerhetskrav.
I ditt arbete ingår att säkerställa effektiva flöden i produktionen. Du ansvar för att producerat material avlevereras vid rätt tid, mängd och med rätt kvalitet. Vidare arbetar du med ständiga förbättringar av arbetssätt och processer. Som produktionsledare har du stora möjligheter att förbättra och utveckla befintliga processer och flöden.
Avdelningen tillverkar multibaskrut. Orderläget för områdets produkter är mycket gott och avdelningen är inne i en stark tillväxtfas. I rollen ingår personalansvar för ett antal av avdelningens skiftgående operatörer.
Om dig
Rollen som produktionsledare ställer stora krav på din förmåga att leda andra i deras dagliga arbete. Vi ser det därför som meriterande om du har tidigare erfarenhet av ledarskap från producerande verksamhet, gärna inom verksamheter med skiftgående personal eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Meriterande är också om du har en eftergymnasial utbildning inom exempelvis maskin eller kemi, men vi kommer lägga störst vikt vid dina personliga egenskaper och tidigare arbetslivserfarenheter.
Du har tidigare erfarenhet från arbete i SAP och att göra ekonomiska analyser och uppföljningar. Du har också ett tekniskt kunnande och intresse för utveckling av tillverkningsprocesser. Du lägger stor vikt vid att processer och rutiner efterlevs samt följs upp och förstår vikten av att arbetet genomförs med säkerhet som första prioritet.
Då Eurenco är en internationell koncern och merparten av våra kunder finns utomlands är god engelska i både tal och skrift ett krav.
Vad kan Eurenco erbjuda dig?
Du erbjuds en unik möjlighet att komma in i en expansiv fas där du som produktionsledare får en central roll att göra skillnad för verksamheten och dess medarbetare. Om du drivs av att samverka med andra kommer du att trivas på Eurenco, en internationell miljö med hög tillväxt och unika produkter. Att du får ta del av ett konkurrenskraftigt förmånspaket ser vi som en självklarhet!
Kontaktinformation
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Daniel Karlsson, Avdelningschef Multibaskrut, tfn 079-065 24 11. För frågor kring rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Åsa Jakobsen Fahlin, HR, på tfn 070-751 25 04.
